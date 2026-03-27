社論》藍白正阻礙台灣打造非紅供應鏈

立法院外交國防委員會、財政委員會於二十三、二十五、二十六日召開聯席會議，併案審查行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（八年一兆二五〇〇億元），以及國民黨團「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」（三八〇〇億元）、民眾黨團「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（四〇〇〇億元）等版本。三天密集討論，條文不足十條，朝野仍無共識，連條例名稱都談不攏。主要癥結包括在野僅願放行對美軍購項目，卻排除行政院版中推動商購或委製等非紅供應鏈的規劃。雖然朝野版本昨均送院會協商，但在藍白掌握多數席次下，一旦協商破裂進入表決程序，即便通過，也可能是大幅縮水的在野版本，將延宕並削弱我國推動國防自主的時程。

行政院自去年十一月通過特別條例草案送交立法院，至今近四個月，本週才得以展開聯席審查。這段空轉時間，主要源於藍白以各種理由阻擋。一開始還以充當冤大頭等莫須有「疑美」理由，在程序委員會多次封殺政院版。直到民意反彈、美方也表達不滿，藍白才陸續提出黨版。然而，在野政治人物的主張無論金額高低，內容都只放在對美軍購。諷刺的是，先前以疑美為由擋軍購，如今卻只要有美方發價書就願意放行，前後態度矛盾，難掩為了政治算計。更甚者，藍白版本從金額到時程層層設限，有違跨年度特別預算常規，甚至規定採購執行進度不到五成就要將負責官員移送監察院懲戒，遭譏諷無法規範美方卻恐嚇自家官員。在野版本迭遭外界批評仍是在擋，是「看得到、吃不到」。藍委在總質詢時還「預告」行政院長卓榮泰，若最後通過在野版本，卓揆是否會以不副署因應。在野就是刻意要讓執政黨陷入過與不過都兩難的局面。

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尤其藍白版本完全排除行政院版中約三〇〇〇億元的自製與商購項目，勢必衝擊國防自主進程。這些項目包括二十萬架無人機等無人載具。從俄烏戰爭到近期美伊衝突，新型態戰爭已證明快速建構無人載具對戰力至關重要。推動無人載具產業，更是台灣在參與「非紅供應鏈」的核心能力。國防部長顧立雄提醒，沒有長期訂單，無法建立自主產業鏈。顧點出基本產業邏輯：沒有規模，廠商難以投資，更遑論技術迭代與創新。舉例來說，若僅依賴對美軍購，即便這次取得海馬斯等系統，但沒有偵蒐型無人機協助獲取目標資訊，也沒有反制敵方無人機與飛彈攻擊的反導彈、反無人機系統，戰力仍難發揮。完整防衛體系是每個環節彼此銜接、相互支撐，行政院版正是依照整體建軍需求所做的規劃，不只是裝備的籌獲，更是著眼整體作戰能力的建構。

此外，賴政府推動無人機產業的預算受阻，不僅限於國防特別預算。藍白拒審今年度中央政府總預算，使其在立院卡關逾半年。行政院副院長鄭麗君本週示警，各部會在總預算中編列超過七十二億元，用於無人機採購、關鍵技術、資安檢測、產業鏈升級等整體規劃。若立院持續不審，將重創我國無人機產業發展動能。台美合作是非紅供應鏈的主軸。副總統蕭美琴近日在美國矽谷論壇致詞指出，美國國防授權法新增條款支持台美共同開發無人機與反制系統，象徵雙方已從傳統買賣關係，邁向真正的國防產業夥伴。美國在台協會（AIT）處長谷立言也表示，台美結合製造與技術優勢，可強化供應鏈韌性。這次提出國防特別預算正是加速台美合作的關鍵；而在野排除相關項目，無異延宕並阻礙台美鏈結。

在野行徑，從「擋」到「拖」一以貫之。一兆二五〇〇億元中三〇〇〇億元的國防自主項目，藍白堅持納入年度公務預算，而非特別預算。莫說總預算至今仍遭其卡關，若改列公務預算，勢必被其他科目排擠，難以形成規模效益，其意圖不言自明。「經濟學人」最新報導指出，台灣正快速崛起為「無中國零件」無人機供應國，企業正打造面向美國及其盟友的「非紅供應鏈」。在中國佔有全球無人機市場的挑戰下，民主國家加速合作以翻轉不利局面。在這場國際競賽中「時間比拚」乃勝負關鍵。藍白從阻擋到拖延，削弱台美鏈結，形同讓中共更有餘裕掌控與擴大優勢。國民黨執政過，也不乏資深國防立委，審議時仍藉由刻意質問來堅持難以執行條文。藍白之「拖」，論其手法，套一句顧立雄回應在野立委時直言，這是「明知故問」。

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