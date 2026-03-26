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新聞線上》垃圾只有不分藍綠嗎？

2026/03/26 05:30

柯文哲（左）涉及京華城弊案今天宣判，貪污犯接受國家法律制裁，理所必然。選民該問的是，看到柯文哲涉貪毫無愧色，民眾黨立委在立法院助紂為虐，垃圾真的只有不分藍綠嗎？還是藍綠之外有更多垃圾？（資料照，記者田裕華攝）柯文哲（左）涉及京華城弊案今天宣判，貪污犯接受國家法律制裁，理所必然。選民該問的是，看到柯文哲涉貪毫無愧色，民眾黨立委在立法院助紂為虐，垃圾真的只有不分藍綠嗎？還是藍綠之外有更多垃圾？（資料照，記者田裕華攝）

記者陳杉榮

柯文哲涉及京華城弊案今天宣判，貪污犯接受國家法律制裁，理所必然，法院審理作出裁判，大家必須尊重司法，三級三審的訴訟救濟程序，保障任何一個被告，「程序正義」是自由憲政體制最寶貴的一道防線，一樣保障柯文哲，只是涉貪的柯文哲有一條很長的訴訟的路要走。

柯文哲是一個政壇怪胎，他自稱「墨綠」起家，吃定陳水扁和蔡英文，靠民進黨支持成長茁壯，甚至翅膀都硬了。他創立的民眾黨過去對蔡英文的政府無足輕重，因為民進黨「完全執政」，但是賴清德政府則吃盡民眾黨的苦頭，這也算是民進黨識人不明應得的報應。八席立委騎在傅崐萁的肩膀上，就像二米三的籃壇巨漢，在立法院卡位包夾、火鍋阻攻、雙手灌籃，民進黨被打得滿頭包，人家藍白還有一個「柯友友」的裁判韓國瑜。

柯文哲是打著「垃圾不分藍綠」的口號攫取政治聲量的，這種一竿子打翻兩船人，再加上搔首裝癡的無厘頭演出，剛好填補藍綠的政治空缺。馬英九的無趣和蔡英文的單調，給了柯文哲竄起機會。他攻擊國民黨貪污腐敗，卻又百般討好曾經是國民黨主席的李登輝。他批判民進黨的中國政策，砲轟新潮流，但他又是被法院認證貪腐的陳水扁的信徒。這種錯亂的性格，本來是要翻車的，卻因為大眾媒體的式微，讓他僥倖竄出。

他在台北市長二次選舉，並沒有太突出的政見，也沒有形成太大的旋風。他很幸運，兩次都碰到了「不是對手的對手」。第一次碰到了國民黨推出形象上被年輕人當成仇富目標的連勝文，根本「勝之不武」。第二次碰到不善於政治表演的丁守中，再加上十項公投攪局，他反敗為勝。民進黨禮讓第一次，第二次提名知名度明顯不足的姚文智，層峰人馬和柯眉來眼去，也是變相的禮讓。

就這樣，天龍國的台北人憑空創造出來柯文哲這個「政治莽漢」，賦予他不受監督的特權。他市長任內所任命的局處長，有幾十位和他翻臉走人，可見他的為人處事何等落漆；他口中的「五大弊案」，全部石沈大海，許多大老闆變成他的好朋友，他以和大老闆聚會為樂沾沾自喜。當一個人覺得錢很好賺的時候，從此不會再腳踏實地，哪怕他曾是行醫救人的醫師；當一個政客覺得投機可以得利的時候，什麼新政治、新思維，什麼核心價值、中心思想，都可以丟進垃圾桶，那怕向敵人低頭，也就不算什麼了！

許多人都在猜，柯文哲今天會不會被判重罪？到底會判幾年？會被法官當庭收押嗎？他的反應是什麼？其實這些都不重要，柯文哲「自作自受」，這是他的業報，他得自己負責。選民該問的是，看到柯文哲涉貪毫無愧色，民眾黨立委在立法院助紂為虐，垃圾真的只有不分藍綠嗎？還是藍綠之外有更多垃圾？

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