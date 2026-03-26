社論》印太有事 日本先發

三一九川高會，白宮發布訊息：兩位領袖承諾維護台灣海峽的和平與穩定，反對任何片面改變現狀的企圖，包括以武力或脅迫的方式。（彭博資料照）

三一九川高會，白宮發布訊息：兩位領袖承諾維護台灣海峽的和平與穩定，反對任何片面改變現狀的企圖，包括以武力或脅迫的方式。川高會後，美國駐聯合國大使瓦爾茲表示：持續支持台灣有意義地參與國際組織是美國駐聯合國代表團重要職責之一，美國反對中國刻意誤用並曲解聯大二七五八號決議。

去年十一月，「台灣有事」論述引起北京外交大暴走之後，高市藉國內人氣激升解散國會，並在二月九日投票獲得壓倒性勝利。高市二．〇在二月二十日施政方針演說直指：中國軍事活動擴張，中俄安全合作趨於緊密，北韓核武與飛彈能力不斷提升，二戰以來最嚴峻且最複雜的安全環境，已使日本無法憑過往防衛框架因應挑戰。如何再鞏固美日同盟，加速日本國家正常化，以因應區域戰略格局快速變動，應該是第一次川高會到這次川高會一貫的重要主題。

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且看川普，他的美國優先、唐羅主義，並非從全球撤退至美國週邊，而是要求各地盟友負起更大的安全責任。他一再呼籲各地盟友提高軍費、應對區域危機。此一思維，如果說擒首委內瑞拉總統馬杜羅尚不明顯，二二八開始的伊朗戰爭便豁然開朗了。特別是，他要求歐亞傳統夥伴協助維護荷莫茲海峽安全，否則，美國可能讓使用這條航道的國家自行負責。後來共同宣布護航名單，日本在內。目光移至印太亦然，除了要求盟友快速拉高國防預算，也把印太安全的責任某種程度分攤給日本，一旦印太有事，日本先發支援。於是，日本國防正常化，為美國政府所樂見，絕非美日共同防遏之中國所謂的「新型軍國主義」，反而是平衡印太和平穩定之必要。

猶記二〇二一年五月，台灣新冠疫情升溫，在野黨鼓動疫苗之亂。關鍵時刻，日本捐贈首批一二四萬劑AZ疫苗於六月初抵台，且避開國際疫苗統籌分配的COVAX，直接由日本空運台灣，省得中國利用其在國際組織的惡勢力從中作梗。接著，六月二十日，美國首批捐贈二五〇萬劑莫德納疫苗稍後也抵達台灣。日美疫苗馳援台灣，時間軸頗值得注意，事後回顧幾乎是「台灣有事，日本先發」的預演。從這個角度來看，卓榮泰本月七日快閃東京WBC，不便明說的台日外交突破，就相當有想像的空間了。高市訪美，涉及台灣的特定議題，需要事先與台灣溝通敲定，果真如此，那麼雙方討論的要務或許非同小可！

北京外交大暴走，搞到自己滿盤皆輸。日本借力使力在與那國島部署中程防空飛彈，以備台海危機爆發時，爭取美方介入的緩衝時間。進一步，將於本月底在熊本部署長程導彈，覆蓋東海、朝鮮半島至中國上海沿岸。此舉更意味著，日本國防政策從「防衛」轉向「反擊」。不畏來自中國的「新型軍國主義」指控，勇於突破「和平憲法」的歷史捆綁，沒有獲得華府背書是不可能的。日前魯比歐所說的「讓蔣介石出場（unleash Chiang）」，改為「讓高市出場」，反而更切題。

尼克森主義時代，有所謂的美中台三角關係，如今，川普主義、安倍主義的加乘效果下，美日台三角關係儼然補充了美中台三角關係。而從烏克蘭到伊朗，戰爭的考驗逐漸浮起一個新圖像：美國的鐵桿盟友，似乎已從英國及澳紐加等大英國協（遑論德、法），悄悄轉移至以色列、日本。以色列，日本，與台灣的關係也有越來越緊密的趨勢，這會是純屬偶然嗎？

過去，李登輝極重視台日、台美關係，批評者嘲笑是「戀殖」情結、抱美國大腿。如今，李登輝證明自己的戰略遠見，早就預知中國在印太的軍事擴張，必將美日台推向戰略夥伴關係。日前，美國眾議院的一份調查報告指出：中國正在操縱聯合國以實現其戰略目標，即透過對聯合國的財政捐款、安插中國公民擔任聯合國關鍵職務、部署聯合國維和部隊維護其商業利益，以及利用與中國政府有關聯的組織，來從內部重塑聯合國。實例即將加一：WTO第十四屆部長會議將於月底召開，拒絕主辦國喀麥隆以「台灣，中國一省」矮化，我國二十五年來首次被迫缺席。可想而知，只要中國的惡勢力仍在，聯合國及相關機構便是二千三百萬人的禁區。一月初，川普宣布退出數十個國際組織，先前則已暫停支助WHO。或許，台灣也應重新計算與聯合國的距離，重新思考「有意義」參與國際組織，以正常國家韌性為總目標，在價值與利益的交集中，鎖定安全與經貿的合作同盟。

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