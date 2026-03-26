自由廣場》總統直選卅年 紀念杯酒釋兵權的李登輝

◎ 徐育民

近日，在新一代民主加速師一〇一董座賈永婕的「向李登輝道歉」貼文推波助瀾下，又適逢台灣總統民選卅週年紀念日，當年主張委任直選與人民直選的政治攻防歷史，李登輝故總統如何切除軍人干政，讓台灣民主更純粹的攻防過程，再度成為民主歷史課的複習篇章。

藍營家庭長大的賈永婕，從小被灌輸討厭「民進黨」、「李登輝」，但當她發現那些被深藍長輩掩蓋的歷史真相，她清醒了，所以跟過去誤解歷史的自己懺悔，跟被誤解的當代政治人物道歉。自稱民主富二代的賈永婕說，重新認識歷史，她開始理解，要有多大的智慧，才能讓一個社會在不知不覺中，走到今天這樣的民主，太和平、太穩定、太順利，讓我們以為一切理所當然，一個徹底覺醒的「民主富二代」，因此特別珍惜這一切。

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當年，第一次總統直選的重大民主進程中，前有野百合運動加上大法官釋憲二六一號推翻萬年國會，後有委任直選與人民直選的攻防：猶記委任直選的捍衛者之一馬英九說，直選會讓對岸感到挑釁，兩岸關係會惡化的荒謬言論，配合李煥、林洋港、郝柏村等國民黨非主流派，強力鞏固萬年國代的委任直選。所幸，最後在主流派李登輝故總統，與在野主流人士共同推動修憲下，人民得以直選，得以在台灣生根開展民主新頁，我們才可以說，還好有李登輝總統！

回顧一九八八年前總統蔣經國過世，政壇掀起一波腥風血雨，當時李登輝在爭議下接任總統一職，為了穩固局勢，提拔黨副秘書長宋楚瑜，也邀請國防部長郝柏村組閣，然而郝柏村的軍人身分，引起民進黨在自由廣場舉行多日「反對軍人干政」抗議遊行，儘管讓郝柏村組閣有「軍人干政」之嫌，但在國民黨佔立院多數的優勢下，一樣通過。

殊不知，此乃李登輝的一盤民主大棋，歷經民進黨「反對軍人干政」的抗爭遊行，加上黨內非主流的逼宮，李登輝忍辱負重外界質疑批評、直至一九九二年立院全面改選，才以建立體制為由提出行政院總辭慣例，郝柏村最終辭職下台，歷經政壇驚濤駭浪，台灣民主改革向前推進一大步。

（作者是自由業）

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