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自由廣場》現任黨主席力挺副主席 對抗前主席？

2026/03/26 05:30

◎ 薛廣澤

國民黨主席鄭麗文接受廣播節目專訪時表示，「馬英九基金會」前執行長蕭旭岑是為「顧全大局」才選擇離開基金會，未來也讓他能更專注於黨務發展。鄭更進一步說明，蕭並未犯錯且「忠心耿耿」地全力守護馬英九與國民黨，因此她會力挺到底，不讓有心人士得逞，也不會因外界操作而自亂陣腳。然而，訪談內容言必稱「馬英九」，並未尊稱馬前主席或馬前總統，切割馬英九的意圖頗為明顯。蕭也強調，若有心人士想要藉此破壞兩岸關係，影響兩岸和平，影響兩岸青年交流，他一定對抗到底。

馬辦發表聲明，已委請律師針對該會發生嚴重違反財政紀律情事，將送請司法機關深入調查，勿枉勿縱。儘管司法機關會如何調查、結果亦未可知，但馬辦在宣布新任執行長的聲明中，就被外界認為暗藏玄機。先強調接任者戴遐齡「人品端正、操守清廉」，接著並告知蕭旭岑已於二月底完成離職交接手續，未來個人言論及行為，不能代表「馬英九基金會」及馬英九立場。在馬辦人事震盪風波持續延燒之際，某週刊更指出，整起事件是前馬英九親信金溥聰奉命主導的「權力重整」，起因於馬英九不滿近來疑似有人利用「馬辦」在中國做事。金溥聰在取得馬英九委任書後火速將蕭旭岑解職。

猶記得農曆年除夕國民黨主席鄭麗文紅繩抖動引發議論，國民黨發表聲明指出，鄭麗文主席強烈感受到神明感召，認為是對其虔心祝禱的回應。對照現在鄭主席「力挺」副主席，「對抗」前主席，不知是否也得到神明的引導與保佑！

（作者是高中教師）

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