自由廣場》請馬辦快提告 查明有無收紅錢

◎ 紀安秀

前總統馬英九基金會日前發佈聲明，切割前員工蕭旭岑與王光慈，指稱他們的言行不能代表馬的立場，稍後又表示，將委請律師針對嚴重違反財政紀律情事送司法機關調查；蕭則回應，這幾年都在做兩岸青年交流工作，不涉及任何利益，有人以潑髒水方式破壞兩岸交流，非常可惡。

馬辦無預警讓蕭旭岑去職，又明確指出有人嚴重違反財政紀律情事，勢必握有相當的事證，已到忍無可忍的地步，否則，應不致於撕破臉，找自己麻煩，並成為社會大眾攻擊的標的。蕭的反駁，當然是為了撇清責任，而各說各話。

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筆者認為，馬辦多次由馬本人或委由執行長蕭旭岑帶團赴中國交流，完全不顧中國矮化台灣、文攻武嚇的手段愈來愈惡劣，不惜與台灣主流民意作對，持續向中國輸誠，抱緊中國及習近平的大腿。帶團赴中交流，當然需要開銷，而且數目不斐，這些費用來源為何？全由基金會支出？基金會財源？有無財團、企業或個人贊助？

更具爭議的是，相關支出有無中國方面補助或收取中方的款項？這些疑義，如果基金會不公布，外界無法得以檢視。

建議馬辦盡速提告，全部交由檢方及法院調查、審判，屆時，馬辦相關資金來源、是否有收紅錢，即可攤在陽光下讓全民檢視，應是大家所願。

（作者是台北市民、家管）

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