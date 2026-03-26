自由廣場》別讓勞保年金 淪為「跨境補貼」的提款機

◎ 張姮燕

根據《勞工保險條例》，外籍被保險人參加勞保，請領條件與給付計算與本國勞工相同。目前移工約八十六．五萬人，其中適用《勞基法》強制納保者約五十五．七萬人。家庭看護工雖尚未強制納保，但已有卅餘個家庭類雇主在勞動部鼓勵下為看護工辦理投保，每月增加約三千元勞保費，對弱勢長照家庭構成實質壓力。勞保本質是世代互助的社會保險，卻與高度跨境流動的勞動力直接掛鉤，已形成結構性風險。

隨著今年勞動與退休制度調整陸續上路，移工納保的討論不應停留在人權口號，而必須回到精算與資源分配的現實。其中最具爭議的是外籍納保人的「家屬死亡補助」。移工在母國的父母、配偶或子女死亡，可請領三個月投保薪資。雖勞保局要求外館認證，但跨國文件查核困難已是長期問題。

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根據一〇七年至一一四年六月統計，外籍被保險人請領此項給付達六．一萬件、金額五十一．一億元，占普通事故與職災總請領金額近七成五，遠高於本國勞工約四成九。代表制度並非單純保障，而是已出現給付結構明顯偏移的現象。勞保費率的設計基於台灣的醫療水準、平均壽命與死亡風險，但給付卻跨越東南亞國家不同的風險環境與物價體系。

當高給付制度對接低物價地區，台灣繳費者的保費便可能轉化為對境外家庭的不對稱補貼。在勞保基金財務壓力日益升高的情況下，這種「在台繳費、全球提領」的錯位設計，已觸及分配正義的核心問題。

統計也顯示，隨著移工在台年資累積，回國後「跨海領取」老年給付的人數也勢必增加。以美國社會安全制度為例，非美國公民一旦離開美國領土超過六個月，原則上可能影響給付發放。美國僅針對簽有「社會安全互惠協議」與精算風險對稱、稅務互認國家開放跨境領取，採年資併計並避免雙重社會保險負擔，作為跨國制度銜接與風險控管的機制。反觀台灣與移工來源國並無互惠機制，卻全面開放跨境請領，等同讓本應用於支撐本國高齡社會的資源外流。

當外籍勞動者在台短期工作即可納保，卻同時開放其離境後請領給付，制度即出現「納保在地、請領跨境」的不對稱安排。國際上，多透過年資門檻、居留條件或雙邊協議，確保給付與制度責任具有連結，台灣在缺乏相應機制下全面開放，反而放大制度落差，對國人產生剝奪感。

勞保基金長期面臨財務壓力，社會普遍憂心未來可能無法如期給付；若移工納保制度設計進一步削弱制度信任，恐將使本國勞工對自身權益更加不安。勞保改革已無迴避空間，應從納保資格、最低年資與離境後給付條件進行全面檢討，回復制度與責任的基本對應關係，補上早已出現的制度破口。

（作者是義守大學教授、台灣雇主協會理事長）

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