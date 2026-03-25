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自由廣場》一社區一高齡社宅：破解老宅與長照雙重困境

2026/03/25 05:30

◎ 王賢文

報載，國內目前長照三‧〇的最大缺口，是失智症者住宿床位，在都會區一床難求，不僅有十一縣市床位不足，六都更是嚴重。雖然衛福部表示，將投資廿億設九百床位，獎勵資源不足的區域，增加床位，然而因設置成本高、場地難尋、人力培訓不易，恐怕短期之內難見成效。

先不說失智老人，一般沒失智、失能的老人，也因年齡及身體退化的關係，面臨住與行的大問題。台灣現有的四、五層樓公寓老宅，都是民國六、七十年代，建商搭上經濟熱潮搶蓋而成的，但未經思考四十年後，人會老、屋也老，所以當時都未設電梯，造成現在「老宅困老人」的現象，即老人受限在爬不動的老公寓，只能減少外出，困在家裡。

老宅困老人，有人問，何不賣掉都會區老公寓，到郊區買有電梯的新華廈？但老人都希望在住了四十多年的熟悉社區環境下變老，都會中，醫院、診所較多，也較適合老人看病需求，公眾交通又比較方便。但要在都會老公寓，加裝電梯困難、都更也無法一坪換一坪，還得補貼建商一大筆錢，大部份的中產階層老人都無法拿出養老金換都市的新大廈；於是老人真的變成都市中的居住難民，因無電梯而行動處處不便。

失智症老人，更需要有熟悉的社區環境和照護團體家屋等，才能延緩病情的惡化，家人也才能在社區中就近探視和協助照養，避免一家有人失智，就會拖垮一家人的經濟。

筆者認為唯有請政府在每一社區，專門興建老人住宅和失智症床位的團體家屋了。老人或失智症家屬，可以以原來的公寓，抵押或轉換，住進有為老人或為失智症者設計的社會住宅，不僅有電梯，功能亦需完全適合老人或失智症照護的需求。

一社區、一老人及失智症者的社宅，應該是政府亟待投入的公有住宅政策。現在人口老化，許多都會也有學校、營區或公有房舍等閒置，沒好好利用，政府不要老是想賣地或都更，多多設立老人及失智症者的社宅吧！

（作者是文字工作者）

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