自由廣場》﹙鏗鏘集﹚從前解放論 現在征伐論

◎ 李敏勇

在台灣的中華民國，以一九九六年總統直選為歷史接點，加上之前李登輝的國會全面改選，事實上已不同於之前中華民國。一九四五年至一九四九年之間的中華民國與一九四九年至一九九六年，也不盡相同。後階段的中華民國其實是殘餘中國，存在於中國國民黨的中國意識論。勉強說，一九七一年聯合國的二七五八號決議案已形成世界共識。中華民國在台灣的國家論受囿於中國國民黨的作繭自縛，形成當前的困境。

李登輝的寧靜革命形成於他十二年的李登輝體制，他以「民之所欲，常在我心」這句出於《尚書》的格言，召喚台灣人民，形塑他的政治志向。以中華民國台灣化召喚中國國民黨台灣化，不同於中國共產黨革命推翻中華民國的邏輯。可惜的是：二〇〇〇年，總統輪替於民進黨陳水扁後，他形同被連戰逐出國民黨。連戰先是與宋楚瑜分裂競逐，再兩人搭檔與民進黨陳水扁競選，連戰連敗，成為李登輝寧靜革命的破壞者，甚至比宋楚瑜與李登輝更為反目。

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寧靜革命後台灣的國家困境在於連戰和馬英九的背反、轉向。李登輝被逐出中國國民黨，台灣國民黨未能形成，台灣的政權競爭並非左右路線而是以獨統競奪的政治鬥爭。所謂的統一是降附中華人民共和國，是中國國民黨坐實自己是叛亂團體的回歸。後蔣時代的中國論國民黨人背棄了他們俯仰的蔣介石、蔣經國體制。

戒嚴時期，黨國戒嚴體制的中華民國，面對的是中華人民共和國以「解放論」誘引台灣。與一九四九年成功推翻中華民國政權一樣的口號。但寧靜革命後，中華人民共和國改以「征伐論」宣稱不放棄武力犯台。中華人民共和國侵台口號的改變，原因是在台灣的中華民國已是民主國家，並非中國國民黨戒嚴宰制之地。

台灣的民主化以普遍民主，對應無產階級專政的所謂人民民主制，其實專擅統治權力者已非無產階級而是特權階級。台灣的民主化威脅中國共產黨的統治。面對中華人民共和國對台灣已從「解放論」轉為「征伐論」的兩岸兩國形勢，台灣人民應珍惜在台灣這個仍以中華民國為名的國家，號召人民共識從中華民國正名確立為對中國不侵權的國家。台灣的政黨政治也應從獨、統分據走向右、左競爭。政黨的去中國化，台灣的政治才能走上正軌。

（作者是詩人）

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