自由廣場》鄭麗文擋軍購談和平？國安邏輯自我矛盾

◎ 趙靖心

在當前兩岸軍事壓力持續升高的現實下，鄭麗文提出「只靠國防力量不可能帶來和平」的論述，乍聽之下似乎理性中庸，實則混淆和平的條件與手段。若進一步檢視其主張與實際政治操作，包括阻擋軍購、卡關國防預算，甚至將「鄭習會」視為政治加分，不禁令人質疑究竟是追求和平，還是為讓步鋪路？

國際政治的基本現實早已說明，和平從來不是單靠善意或對話即可維持，而是建立在可信嚇阻之上。沒有防衛能力的對話，不是協商，而是被迫接受條件；沒有軍事準備的和平，不是穩定，而是等待風險爆發。當中共持續以環台軍演常態化、灰色地帶侵擾對台施壓時，台灣若自我削弱防衛能力，缺乏實力支撐，其結果不是降低衝突，而是單方承擔風險。

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更值得警惕的是，鄭麗文一方面宣稱國防與對話並非互斥，另一方面卻在實務上阻撓國防預算與軍購案，形成明顯的政策自我矛盾。當立法院遲滯審查國防特別預算，實質效果就是延宕戰力建構、削弱台美安全互信。

此外，將「兩岸交流」與選舉利益直接掛鉤，甚至強調來自北京背書的重要性，更是對民主政治正當性的扭曲。若鄭麗文將習近平的態度視為選舉利多，其本質已接近以外部勢力為內部政治加持，這不僅動搖主權認知，也模糊政治責任的本質。

事實上，民意早已給出清楚答案。國防安全研究院最新民調顯示，近六成民眾認同「投資國防就是投資和平」，並有高達六成二支持政府編列軍購特別預算。這代表台灣社會的主流認知，並非好戰，而是理解「以實力維持和平」的現實邏輯。歷史一再證明，沒有實力支撐的對話，只會淪為單方讓步。當國防被當作政治籌碼，真正被犧牲的，將是整體國家安全，這不只是政策選擇的差異，而是對現代戰略現實的根本誤判！

（作者是文字工作者）

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