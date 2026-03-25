自由廣場》太陽花十二周年／親中勢力蠢蠢欲動 反證學運重要性

◎ 潘寬

撼動台灣的太陽花學運，即便已經過去十二年，它不只挫敗了國共統戰的陰謀、讓政黨輪替，也改變了台灣的政治走向。當年在學生們與台派社運人士、政治人物的努力之下，成功瓦解了當時中共用經濟綁架台灣的統戰攻勢，也重塑了台灣的國族意識。

這也就是為何紅統勢力一提到太陽花學運，總是氣得牙癢癢，十二年後的現在，還要在網路上發起反串攻勢，調侃學運歌曲《島嶼天光》的原因吧。根據媒體報導，近日各大網路平台，都可以看到許多或真或假的帳號將滅火器樂團的太陽花歌曲《島嶼天光》，改編成各式諧音哏的複製文反串。如反共網紅八炯所言，這就是親中勢力的「高級汙名化」操作，要讓人們對這首歌以及其代表的民主記憶產生羞恥感。「當我們開始覺得這首歌丟臉，他們就成功瓦解了台灣人的集體榮譽感。」反過來說，親中勢力就是懼怕學運，才無所不用其極讓學運失焦。

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在中共獨裁統治之下的香港，可以直接將學運歌曲《願榮光歸香港》封禁，這正顯示獨裁政權是畏懼學運的，他們懼怕人民爭取自由，才要使用港警暴力鎮壓，並以顛覆國家罪等荒謬理由，要將自由之火撲滅。面對民主自由的台灣，只好與在地協力者合作，網軍滲透反串進行攻擊。

作為三二四學運驅離的受害者之一，筆者仍然覺得這是一件義無反顧的事。若當年太陽花學運失敗，台灣與中國經濟徹底綁死，其後的武漢肺炎、美中貿易戰、供應鏈移出中國等，台灣勢必損失慘重。即使面臨中國威權擴張的威脅，台灣仍致力捍衛基本人權與民主價值，連續多年被國際組織列為亞洲唯一「開放」國家，維護民主自由反抗中共侵略的所有社會運動，皆是功不可沒。因此，切勿因為親中勢力的網攻而被模糊了學運焦點。

（作者是太陽花學運參與者）

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