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自由廣場》﹙林保華專欄﹚來台廿年 越來越樂觀

2026/03/25 05:30

到今年三月，我已經移居台灣廿年了。一生漂泊，在印尼、中國、香港、美國不同地方都住了若干年，其中最長的是中國與香港，各住了廿一年。如果我還能再苟活一年，在台灣也是廿一年。今年馬年，如果閻王爺能夠放我一馬，再多活幾年，那我在台灣住的時間最長，僅從時間來說，我就是正港台灣人了。不過我不善言詞，年紀大了，吸收能力也差，對台灣文化與台語的吸收都不及格。

我的青春時期是在中國度過的。但沒有接受到完整的大學教育，因為當時的教育方針是「教育為無產階級政治服務，教育與生產勞動相結合」，因此有大概接近一半時間，在搞政治運動與在農村勞動，所以許多必讀課程取消。到了香港，為了賺錢養家糊口，一天寫四、五篇稿子，根本沒有時間看書。

不過我的社會經歷很豐富，不但三教九流都有接觸，與各式共產黨人也打過交道，這些人包括不少投機分子、政治騙子，乃至共產黨特工與線人。他們各種各樣的心眼我也基本了解，所以也有一些人不願與我打交道。

台灣的國際處境還不正常，因此需要團結來維護我們這塊土地，也是我們安身立命之地。然而有些人就是以激進口號來阻擋我們的團結。當我們處於危急狀態時，激進口號可以鼓舞士氣；但是當我們處在相對順境時，例如台派完全執政時，就應該著重彼此的團結。藍白都有他們的基本群眾，如何把基本群眾爭取過來認同台派的主張，是重大的課題。我們要打擊的是引導他們走親共歪路的權貴，在批判這些權貴時，盡量不要誤傷到他們的基層支持者，而是要揭穿權貴的騙局，因為基層與我們一樣是台灣人，只是彼此的思想意識還有些落差而已。而我們也要防止隊伍中以激進口號掩飾自己的貪腐行為。

目前國民黨內部分歧很大。我們矛頭要對著媚共反美者，而非真正走親美友日和中者，他們不敢公開決裂，甚至在立法院裡跟隨總召投票，我們當然感到十分遺憾，提出批評，不過我們還是要鼓勵他們，讓他們感到並不孤單，而不是趁火打劫把國民黨團滅。這樣我們的朋友才會越來越多，台灣才能團結發展。

習近平上台十幾年，鄭麗文上台幾個月，對台灣都是好事。他們越極端，中國人與台灣人越看清他們的真面目。習近平為了自救，被迫要親美，但香港與台灣的奴才還看不懂這一點，習近平也不便說。川普是另一種極端，這也是好事，美國才會有行動，而不是只喊口號，結果養虎貽患，因此習近平才會面臨現在的困境。

川普開始對台灣缺乏認識，但是經過幕僚與AIT的努力，對台灣有越來越清楚的認識。所以我對台灣的前景越來越樂觀，安心度過晚年；台灣的進步與發展更是對台灣年輕人最好的回報，但是你們必須繼續努力，不得鬆懈，尤其要增加台灣人口。

（作者林保華為資深時事評論員）

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