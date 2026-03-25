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自由廣場》被標成「中國台灣」 反制才是尊嚴的開始

2026/03/25 05:30

◎ 吳國棟

外交部長林佳龍近日表示，南韓若三月底不回應，我方將在電子入境表改為「KOREA（SOUTH）」，以對應韓方稱我「CHINA （TAIWAN）」，這確實是針對國際政治現實與主權爭議的對等反制。

這場爭端源自去年二月起，南韓在「電子入境卡」將台灣擅改為CHINA（TAIWAN），在外交部歷經多次抗議未果後，宣稱自三月將把「外僑居留證」中的「韓國」更名為「南韓」後的下一步行動。

使用KOREA（SOUTH）除了對應CHINA（TAIWAN）外，在某種語義上，也可將其解讀為「高麗（朝鮮）半島南部地區」，而非完整的國家主權，在政治修辭上直接回擊韓方將台灣定位為「中國一個地區」或「中國一部分」的邏輯，以牙還牙，遠比筆者上次提議的「DPRK（SOUTH KOREA）」高明。以「地理名稱」取代「正式國名」的做法，形成精準的「痛點打擊」，迫使南韓正視稱呼不當問題。

南韓正式國名為「大韓民國（REPUBLIC OF KOREA）」，意指其為朝鮮半島唯一合法政權。我國於二〇〇〇年代尊重該國之要求，由「南韓」改為「大韓民國」或「韓國」，漢城也改為首爾，但韓方卻以德報怨。

台灣過去在國際上受到不公平對待，即因中國持續施壓。近例就是非洲喀麥隆在主辦「第十四屆世界貿易組織（WTO）部長會議」時，在核發給台灣代表團的禮遇簽證竟然標示為「台灣，中國的一省」。儘管外交部多次向喀麥隆政府及WTO秘書處抗議並要求更正，但喀方堅持不改。外交部爰於日前譴責喀麥隆扈從中國，嚴重損害台灣作為WTO會員的平等與會權利，並為維護國家尊嚴，決定不派員參加該次會議，導致台灣自二〇〇一年以來首次被迫缺席。據悉，喀麥隆深陷中國「一帶一路」債務陷阱，近日再接受中國二億美元貸款，擴建光纖網路。

隨著AI崛起，台灣在AI以及非紅供應鏈逐漸扮演關鍵性角色，在全球的經濟實力已非同小可，並逐漸有「國對國」談判本錢，但我國並非無理要求，純粹就是要求公平及合理對待，企盼本議題能引起民眾關注，集思廣益，為台灣的未來獻策。

（作者是退休貿易推廣人員）

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