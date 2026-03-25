社論》藍營正常人的困境

國民黨中央黨部（資料照）

最近，馬英九身邊，上演著宮鬥戲碼，刀光劍影，甚至可能法院見。透過高潮迭起，旁觀者除了看戲，也不妨順著這個插曲，觀察另一個嚴肅的現象。

先從十年前講起。二〇〇八至二〇一六年，馬英九完全執政，兩岸同感其執政失敗。但對岸看到的失敗，在於馬氏憚於美國壓力，怯於積極促統，且未根除李扁遺毒，白白浪費推進統一良機。如今，美國情報評估：中國領導層目前未計畫在二〇二七年對台動武，且傾向在不動用武力情況下推動兩岸統一。為此，北京加大「和統」的力度，從台灣內部塑造「求統」形勢，不再寄希望於「溫吞藍」，而苦心經營「紅統藍」。可以期待，定期改選總會讓民進黨執政久到令選民生厭，為免重蹈馬英九執政覆轍，事先最好準備好紅統特快列車，隨時可以上路。

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蕭旭岑，長期以來，幾乎被視為是馬氏筆名。自蕭氏被鄭麗文延攬為副主席，情況起了微妙變化，不知內情為何。但從旁觀察，不難發現蕭氏的作為，更有鄭麗文特色了：對北京一面倒，對華府很反感。簡單說，就是不再像馬氏那樣拖泥帶水，反獨卻不統、不促統。而在習近平的新時代，跟馬氏政治性格類似的郝龍斌，也在主席選舉時不為北京所好。因為，北京計劃將國民黨改造為「中國（的）國民黨」。等到哪次大選再次政黨輪替，便可將藍白兩道兩年來在立法院的預演發揚光大，名正言順打著民意旗號推進「民主回歸」了。

馬氏國民黨主席任內，指揮黨籍立委在程序委員會封殺三項軍購案達六十九次，最後導致美國不再同意售台潛艦。這一點，馬氏沒輸給鄭氏。然而，馬英九完全執政八年，一中就是中華民國，不統、不獨、不武，不敢超越護欄。不難想像，背後結構在於美國因素。此所以，真要反獨促統、終極統一，一定要反美，拒止美國干涉中國內政。

觀察者經常納悶，為什麼像傅崐萁這樣的人，能夠在國會殿堂呼風喚雨？其實，在習近平的新時代，必須從另一個角度來尋找答案。那就是，一如有些「超穩定選區」的立委，傅崐萁不必擔心選民反彈，可以諸法無我自由自在地為北京協力。「有用的白癡」，在北京的和平統一路徑圖裡面，應該不僅止於促統過程，而是拿下台灣之後充當統治班子，即使導致台灣民主歸零也在所不惜。香港的李家超班子，即為一張未來的推背圖。

基於這樣的角度，傅崐萁、韓國瑜、鄭麗文，這樣的「紅統藍」名單襯托出，馬英九、朱立倫、侯友宜、盧秀燕、江啟臣，那組「溫吞藍」的缺陷。兩年多來，不論支持國民黨者，或者反對國民黨者，都期待國民黨的正常人出來撥亂反正，以免這個黨在台灣因為「赤化」而邊緣化，令政黨政治失去平衡。但，這只能靠該黨的實力派正常人來自我救贖。

北京有北京的盤算，國民黨可以有自己的選擇。二〇二四年以來，尤其是國防特別預算案遭阻之後，若干傳統上的知識藍，開始警覺到繼續「不正常化」，擺在前頭的必是災難一場，不要說今年地方選舉，連二〇二八年都可能灰了了。最近，國民黨內實力派的正常人，也開始以較為委婉的談論，表達對國民黨當前路線的憂慮，包括三八〇〇億＋N的反美本質。不過，細察言談之間的語氣，他們也不敢得罪鄭氏路線背後的北京棋手，這是整個藍營的歷史共業，十分危險。比起李登輝時代，主流與非主流、本土派與外來權貴，都不必看北京臉色、援引外力於黨內權鬥，現在的國民黨被批評為「赤化」，並不冤枉。

面臨死亡交叉，不妨回顧歷史。從「聯俄容共」到「國共和談」再到「反共抗俄」乃至「聯共制台／獨」，「漢」越靠近「賊」，國民黨越倒楣。鄭氏路線的軌跡，源自二〇〇五年「連胡會」的「聯共制台／獨」路線，巧的是，當年鄭氏也是連戰中國行的跟班隨從。連戰留給國民黨的，正如該黨歷次的國共合作，導致該黨腦神經萎縮，淪為「漢體賊魂」的怪胎。這個怪胎，任其坐大，終點便是中國國民黨與中華民國的合葬墓穴。

先前，朱立倫操弄藍白合，為藍白國會之亂鋪路，繼而盧秀燕怯於承擔黨主席，遂令該黨陷入荒腔走板。紅統海嘯，一路衝向藍營正常人。捍衛「蔣氏中華民國」乎？盲從「紅統藍」認賊作父乎？未來可望更上層樓，蔣萬安尤須及早提出答案。否則，國民黨「赤化」之勢海浪滔滔，侯友宜、盧秀燕困境將不斷重演。

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