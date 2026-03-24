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自由廣場》不是排斥外配 而是拒絕特權

2026/03/24 05:30

◎ 張國財

無可諱言，站在法律之前、人人平等的觀點看：排斥或歧視外配，當然不對；反之，硬要把外配追捧上天，碰上外配，還特別便宜行事，甚至轉彎，不也是在製造另類特權、在破壞法律的公平與秩序嗎？

就事論事，要問的是：國人對民眾黨先後推出的不分區立委麥玉珍與李貞秀，是排斥？歧視？還是莫名其妙捧上天？在兩位女士身上看到的相關問題，國人又該有哪些省思？

首先，麥玉珍在國會宣誓就職前，已順利放棄原來的越南國籍；國人對她兩年立委生涯的表現容或有許多的不滿意，可對其立委身分是接受認同、遑論排斥歧視的！對照之下，來自中國、已堂而皇之站上質詢台「撒野」的李貞秀，至今拿不出放棄中國國籍、戶籍的正式文件；如此無視台灣法規的人，竟然要在國會參與法規的訂定，民主台灣能容忍這麼荒唐弔詭的人與事嗎？

其次，麥玉珍的祖國越南，是《自由之家》評定自由民主度廿分的國家；李貞秀的祖國中國，自由民主度更是位居全球末段班的九分！麥、李兩人，從小耳濡目染的，應該都是共產黨專制獨裁那一套，民主素養從何說起？廿歲之前，兩人在祖國應該都是沒沒無聞的一介平民百姓吧？嫁到民主自由度九十四分的台灣後，兩人竟然搖身一變，貴為立委，手握決定台灣二千三百萬人前途命脈的生殺大權，這是台灣繼傲視全球的經濟奇蹟之後的「政治奇蹟」，還是政治危機？

最後，連放棄雙重國籍資料都付之闕如的李貞秀，理論上，連站在國會質詢台的資格都談不上！退一萬步，就算藍白包庇她可以質詢好了：從小中文滾瓜爛熟的人，在議程草案中可以將「共四案」寫成「共識案」（凸顯有多麼不用心），可以愣在質詢台、有勞黨內幕僚趨前咬耳朵幫忙提點解圍（凸顯有多麼不用功），這和之前在國會殿堂耍無知、鬧笑話、唸錯字的麥玉珍，都在告訴大家，在工作崗位上，你們其實都沒有準備好！

（作者是大學退休副教授）

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