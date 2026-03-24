自由廣場》原物料短缺 更應加強推動循環經濟

◎ 陳文卿

受到美伊戰爭的影響，全球各種原物料都上漲，石油、天然氣等價格更節節攀升。中油公司宣布汽油價格調漲一．八元，幾乎是歷來最高的漲幅了，更慘的是目前尚看不到停戰曙光，物價天花板在哪裡，誰都不敢說。

伊朗封鎖荷姆茲海峽，石油出口受影響，除汽油外，須使用石化原料生產的各種塑膠類產品也受到衝擊，供應量、價格都出了問題。很多店家也已主動減少使用塑膠袋了，但這未嘗不是好事。

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早在廿多年前，環境部就已積極推動「限塑」，要求商家不得免費提供塑膠袋。但雷厲風行一陣子，就又露出疲態，現在僅有少數商家仍主動配合。常見的情形是，買個便當飲料，除便當盒、飲料杯外，店家還會再額外裝入塑膠袋，方便顧客手提，但這些可都是違反限塑政策的。

推動限塑的考量點是環保問題，以往很少將訴求點放在經濟上。因塑膠袋太方便了，價格又極低廉。賣場裡隨處可見免費供大家任意取用塑膠袋，也造成過度浪費。

現在出現塑膠原料供應短缺，大家應該再好好力行「減塑生活」了。可以從最基本的「減量、再使用、再利用」等做起。購物時自備購物袋，塑膠袋應盡量重複使用，減少僅一次性使用。商品也不宜過度包裝，以及使用太多的塑膠包材。而將使用後的塑膠回收再利用以生產塑膠原料，則可減少直接對石化原料的依賴。

也就是說，因應原物料短缺危機，更應大力推動循環經濟。循環經濟有幾個好處：一是減少原物料的開採，保護天然資源；二是減少廢棄物產生的環境污染；三是減少二氧化碳排放。最後是創造經濟效益。大家努力重新減塑，除了省荷包，也能讓環境更永續。

（作者從事環保服務業）

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