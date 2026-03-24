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自由廣場》（北社評論）當國家正在前進，藍白仍在內耗台灣

2026/03/24 05:30

◎ 戴家旭

卓榮泰赴日觀看棒球賽，卻被操作成「公器私用」與「圖利」。這樣的說法，表面上是監督，實際上卻是在錯置焦點。當國家對外關係正在往前推進，有人卻把這些行動轉化為內部攻防的素材，這已非單純立場差異，而是對整體國家利益的消耗。

現在的台灣，已站在國際局勢的關鍵位置。無論印太安全、供應鏈重組或民主合作，台灣都是被反覆討論、納入決策的一環。日本對台灣的定位亦已清晰，透過官方文件與政策談話，一再確認台灣在區域安全與價值體系中的角色。

在此背景下，行政院長出現在日本，本就是順應現實的自然結果。更何況，此次互動發生在棒球場這樣具有高度社會認同的公共場域。台日之間透過棒球累積的連結深厚而長期，這樣的場景，不需刻意鋪陳，就能讓雙方社會感受到彼此距離正在拉近。對外關係的累積，本來就不只存在於會議室之中。

然而問題在於台灣對外前進的同時，內部卻出現持續性的拉扯。藍白兩股政治力量，近來已不只是監督，而是系統性將正常對外行動轉化為政治攻防。從國安議題到預算審查，再到對外交流，反覆以片段資訊放大爭議，讓公共討論陷入不必要的對立。

更需要正視的是，這樣的操作方式，與境外勢力長期針對台灣進行的認知作戰方向高度重疊。北京一貫策略，就是壓縮台灣國際空間，同時在內部製造分歧與不信任。當國內政治力量持續以相似敘事削弱對外行動的正當性，在效果上，就是一種裡應外合。

台灣今日的邦交困境並非偶然。從退出聯合國到台日斷交，關鍵轉折多發生於國民黨執政時期，其錯誤、狹隘且偏執的路線，使台灣長期受困於不符現實的框架。如今更荒謬的是，藍營一方面延續這套邏輯，一方面卻刻意扭曲、忽視當前政府的外交努力，試圖將正常對外推進抹黑為問題，這樣的立場，本身最缺乏正當性。

監督當然必要，但當監督失去比例，只剩技術性挑錯與刻意放大，就不再提升治理，而是消耗國家行動能力。費用問題亦然，在說明已提出後仍執意糾纏細節，只會掩蓋真正關鍵：台灣是否有決心持續推進正常且穩健的對外互動。

台灣面對的，不是如何被看見，而是如何把既有地位轉化為更穩定的關係與持續的互動。卓榮泰此行，正是這個過程中的一環。真正需要被正視的，是當國家正在前進時，我們是否有共識支持這條路，還是任由藍白持續干擾，甚至與境外干預相互呼應，侵蝕台灣的戰略位置。

（作者是台灣北社理事兼法政財經委員會主委、執業律師）

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