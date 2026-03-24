即時
熱門
政治
財富自由
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
影音
財經
娛樂
汽車
時尚
體育
3 C
評論
藝文
玩咖
食譜
地產
求職
自由電子報
自由評論網
評論首頁
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書
自由評論網粉絲團
自由影音
即時
熱門
政治
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
財富自由
財經
娛樂
藝文
汽車
時尚
體育
3 C
評論
玩咖
食譜
地產
專區
服務
自由電子報 APP
自由電子報粉絲團
自由電子報 Line
自由電子報 X
熱門新訊
內容分類 ≡
政經
社會
生活
國際
名人
言論
社論》日本高市首相成功的美國行
社論》年底選舉翻轉親中板塊契機
星期專論》拒止：台海戰爭與台灣獨立
自由共和國》林佳龍／IEEPA裁決之後：從關稅數字到制度位置的台美經貿新局
自由共和國》周鉅原／川普欲課關稅何患無法？
more
專欄
康埈榮東亞論衡》金正恩和金主愛的接班格局-核武力和白頭血統的結合隔閡
林修民 半導體看天下》輝達H200在中國未來銷量分析
益言益行》一片海苔照出的食安缺口：重金屬無聲無息，別讓台灣下一代買單
王宏仁國際專欄》危機擴散之際 台海越需要穩定
林健正專區》護國神山的綠電焦慮與能源轉型的正義
more
社群
美台觀測站》蘭德報告：對中經濟嚇阻仰賴美國領導力
Emmy時間》AI是吃電怪獸／生存與理想間平衡衝突 打造更好的台灣
黃澎孝練「孝」話》笑談《復興中華文化》 讓我成為《小狀元》
照護線上》呼吸道細胞融合病毒RSV不是小感冒！寶寶健康無價，爸媽一定要知道的防護關鍵（醫師圖文懶人包）
李忠憲的思考》制度可以一夜改變 但人不會：從伊朗談到台灣的民主困境
more
投書
自由廣場》伊朗戰爭凸顯能源多元化的重要性
自由廣場》國民黨「3800+N」會讓1.25兆軍購淪為廢鐵
自由廣場》「變色龍」話語權的預收與破產
自由廣場》漫畫：柯文哲案
自由廣場》（北社評論）當國家正在前進，藍白仍在內耗台灣
more
Search
評論
>
投書
自由廣場》漫畫：柯文哲案
2026/03/24 05:30
◎ Tainan黑名
漫畫：柯文哲案
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
相關新聞
編輯精選
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書