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自由廣場》「變色龍」話語權的預收與破產

2026/03/24 05:30

◎ 柯嘉智

「話語權」是政治人物最重要的資本，這份資本的價值並非法律所賦予，而是建立在選民預付的信任與選票授權。然而，部分政治人物將話語權視為提款機，往往忽略信用必須建立在邏輯一致性之上，否則最終陷入自相矛盾的困境。

話語權的本質是社會契約，但政治人物常犯的戰略錯誤，是將一時的民意高漲誤認為永續認可。選民將發言權「租借」給代理人，期待其言行能成為社會秩序的穩定座標。然而，當政治人物頻繁在不同時空背景下拋棄過往的核心價值時，這份租約便開始產生裂痕。

以柯文哲為例，早年標榜「白色力量」與「公開透明」，對傳統政黨分贓展現出極致的批判。然而，從與派系勢力的若即若離，到重大決策上的立場反覆，其話語權已從道德高度轉向戰術博弈。當一個政治人物的立場可隨時根據當下的政治獲益而動態調整，他的話語便淪為信口雌黃，讓政治溝通退化為雜訊，選民將不再相信其承諾，因為過往的觀點已多次在現實中自我打臉。變色龍的特質或許能換取一時的政治存續，但現實的重力終究會把飄浮的辭令拉回地面。廿六日的一審宣判，不僅是司法對具體案件的裁決，更是命運對其預收之政治信用的核帳和清算。

黃國昌則是另一種變色龍，過去以「揭弊」與「程序正義」立基，累積強大話語權威，但政黨利益重新洗牌後，他所痛斥的黑金、密室或行政怠慢，在面對現有盟友時，往往呈現出詭異的沉默或護航。這種「時空環境不同」的辯解，實質是對支持者智商的蔑視。當批評的標準會轉彎，話語權就從社會公器變成了黨私工具。

如果政治人物的話語不需為過去負責，也不受邏輯約束，那麼政治將不再是價值的選擇，而是一場比誰臉皮厚、比誰聲音大的表演。當法槌落下，我們將見證一個長期透支信用的人，如何面對自己親手寫就的那份契約。

（作者是高雄市民）

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