自由廣場》國民黨「3800+N」會讓1.25兆軍購淪為廢鐵

◎ 馬依翔

最近從美國「史詩怒火」行動到北韓第九屆黨大會宣示將持續升級、涵蓋全韓國的遠程火箭砲試射，全球軍事動態揭示了一個殘酷現實：傳統「核武威嚇」已觸及相互保證毀滅的戰略天花板。當核武被各國決策者視為不可輕啟的底線時，「常規遠程精準火力」就成為區域衝突的首選戰術。

當前，台灣面對的是具備龐大導彈與遠程火箭軍優勢的中國。當「遠程火力攻擊常規化」成為敵人實質的軍事打擊手段，台灣唯有建構具備不對稱源頭打擊能力的常規遠火（如海馬士多管火箭系統）與完整的防禦網絡，才能構築實質的戰略嚇阻。然而，檢視即將付委審查的一．二五兆國防預算，國民黨提出的「三八〇〇＋N」預算拆分方案，卻暴露出對現代戰爭毫無概念的致命盲點。

請繼續往下閱讀...

現代戰爭是「系統的系統」，國防建軍絕非在餐廳吃自助餐，可以將核心裝備與配套設施隨意挑選、切割。所謂的「三八〇〇＋N」預算邏輯，企圖將防衛大餅生硬拆分，把自認的主體匡列在「億」，卻將不可或缺的配套視為隨時可刪減的「N」，這種「切香腸」思維在軍事實務上等同於主動切斷我軍的「擊殺鏈」。

以海馬士系統為例，要發揮其高機動的精準源頭打擊能力，我們不能只買發射載台。它需要無人機與預警雷達進行戰場標定（眼睛），需要C5ISR（指揮、管制、通訊、資訊、網路、情報、監視、偵察）系統進行即時指管與網路戰防護（神經與免疫系統），更需要充足的精準彈藥（血液）。若依照「三八〇〇＋N」邏輯，把至關重要的C5ISR與網路防禦丟進充滿變數的「N」，一旦遭到杯葛，國家斥資千億買來的尖端武器，瞬間就會淪為遭敵方電子戰癱瘓、瞎眼且無法聯網的昂貴廢鐵。

缺乏「N」的支撐，「三八〇〇」的實質戰力就是零。這種剝離式的預算審查，表面上是替人民看緊荷包，實質上卻是讓國防投資付諸流水，形同變相解除台灣的武裝。

面對日益嚴峻的區域威脅，國防安全沒有任何「選配」空間。這一．二五兆預算構成的是海、空、陸多維度連動的立體防護網，抽掉任何一塊積木，都將導致整體防護體系崩解。本週的軍購付委審查，是展現台灣防衛決心的試金石。呼籲朝野立委回歸軍事專業，拒絕殘缺的防衛提案，支持一．二五兆軍購案順利付委並全數通過，為台灣的生存與和平底線把關。

（作者是台灣基進秘書長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法