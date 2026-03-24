自由廣場》伊朗戰爭凸顯能源多元化的重要性

◎ 林逸民

台灣戰後產業快速發展，石油完全仰賴進口，為能源戰略避險著想規劃核一廠，興建過程中一九七三年發生贖罪日戰爭引發第一次石油危機，因而進一步規劃了核二、三廠。

台灣的反核運動，大體上是一九八七年自貢寮核四預定地展開，自此，台灣能源辯論集中在擁核反核，不知情者還以為台灣大部分能源來自核能，其實台灣電力供應的主力從來都是火力發電。

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反核運動最初並不受大眾支持，直到二〇一一年日本發生福島核災，全球檢討核電廠安全，日本一度全部停核、德國斷然走向非核化，在台灣，核四安全性重新受到大眾檢視。

核四拼裝設計與施工過程停停走走有高度安全疑慮，以全球其他同世代核電廠的案例，更可能成為不斷延期完工、不斷追加預算的大錢坑。最終封存可說是合理決策，也是反核運動的一大勝利。然而，德國斷然停核又急進減碳而快速淘汰燃煤發電，導致能源高度仰賴俄國天然氣，成為誘發俄烏戰爭的一大原因。

燃氣發電雖有諸多優點，但液化天然氣在運輸與儲存上有脆弱性是不爭的事實。日本停核後大體上以燃氣發電替代，使得燃氣發電佔比達三成，認為有國家安全風險，需積極恢復核電廠運轉來降低比重。伊朗戰爭使全球天然氣大漲，驗證了日本的先見之明，也再度提醒能源多元化的重要性。

蔡英文政府高舉非核同時排除燃煤發電，導致不得不規劃燃氣發電比重高達五成，當時是跟隨世界主流國家，也無可厚非，但這樣的比重相信不用是戰略專家或是能源專業都能看出有高度戰略風險。如今美國已經改朝換代，AI發展帶來驚人電力需求，川普打擊全球專制政權升高區域戰略風險。日本積極復核、歐洲各國全面檢討核能政策，台灣要成為唯一活在拜登時代的活化石？

當前台灣產業蓬勃發展，眼下將有龐大電力缺口，全球戰略風險提升，能源必須多元化，有安全疑慮的核四不予考慮，延役過去運轉未有嚴重事故的核二、三廠應是選項之一，全球同世代核電廠中，已有相當多延役。當然，需先經過徹底檢修與必要的更新。

在此關鍵時刻，反核卻成為民主運動的神主牌，提都不能提，考慮都不能考慮，釀成台灣能源與產業以及戰略危機，以至於折損難得的產業界經濟部長郭智輝。賴清德總統願意為所應為，為國家的生存承擔，郭前部長直言「務實的勇氣」。

能源戰略應該是務實、現實的議題，而非價值議題，更不能因為個人價值主張，就反對國家存續的重要政策。反對黨既然支持核能，不應見縫插針想惹是生非。全民需一同給總統最大的支持。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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