社論》日本高市首相成功的美國行

高市早苗首相（左）與美國總統川普（右）十九日會談，認定「台灣海峽的和平與穩定是地區安全保障和世界繁榮不可或缺的要素」。（路透資料照）

對台灣來說，上週廣受矚目的國際動態，除了中東戰火牽引能源市場波動，莫過於日本首相高市早苗美國行。另一攸關東亞安全的新發展，是日本將在熊本首次部署長程導彈，射程達一千公里，可覆蓋上海，凸顯其國防政策因應中國威脅，正從「專守防衛」轉向具備「反擊能力」。

高市早苗首相與美國總統川普十九日會談，認定「台灣海峽的和平與穩定是地區安全保障和世界繁榮不可或缺的要素」；「反對試圖以武力或脅迫等方式單方面改變現狀」。賴清德總統隨即發文，感謝美日領袖再次重申台海和平與穩定至關重要，台灣高度重視兩國在維護現狀、深化合作與維持堅實嚇阻力量的努力。

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川普與高市去年十月在東京首次會談，未就台灣議題明確表態。這次列入美日領袖會談成果，凸顯台灣議題對美日兩國至關緊要。事實上，白宮去年十二月發表《國家安全戰略》，除了批判過去與中國交往的錯誤政策，更強調鑒於台灣戰略位置及在半導體製造的主導地位，且提供直接進入西太平洋第二島鏈的通道，嚇阻針對台灣的衝突是美國的優先要務；「美國將建立在第一島鏈任何地區阻止侵略的軍隊」，保護連接沖繩、日本南西諸島、台灣和菲律賓的第一島鏈，並要求日本和南韓增加國防承擔，且美國「不支持」片面改變台海現狀。

上週「川高會」具體展現美日堅實同盟。川普以善於與他所看重國家的領袖維持友好關係自詡，這次高市來訪，他再表現這一特質。不僅以「準國賓」規格接待，在白宮與高市擁抱相見歡，且一如首次見面，兩人互稱「唐納德」、「早苗」，顯示親近關係。他強調在二月日本眾議院選舉公開力挺高市，獲得歷史性大勝，深感自豪與榮幸。高市極具凝聚力、強有力，非常出色，很受他尊敬；「做為朋友，我們關係非常好」。美國在任總統於日本國會選舉表態支持執政黨，實屬破例。

高市也不遑多讓。白宮晚宴進場時先向美國國旗行禮；對川普說，「我仍堅信，只有你唐納，能為世界帶來和平。」她祝賀川普的小兒子巴倫二十歲生日，誇讚英俊、瀟灑的紳士，「很清楚他是從哪裡遺傳到這些優點，毫無疑問來自父母。」一番話逗得川普龍心大悅。她緬懷前首相、川普好友安倍晉三，引用安倍二〇一三年在華府名言，宣告「日本回來了！」強調日本不再避居邊緣，要與美國共同引領全球。

高市上任不到半年，實現日美領袖互訪，殊屬不易。此行達成共識，擴大雙邊合作，要在關鍵礦產與稀土供應鏈降低對中國依賴。能源方面，推出核反應爐合作，並在賓州與德州興建天然氣發電設施。先前對等關稅協議日方承諾五千五百億美元對美投融資，至今確認金額已逾一千億美元。對於護航荷姆茲海峽，高市向川普說明，有些事在日本法律範圍可以做，有些事不能；日本已與英國等發表聯合聲明，表明願意「為確保海峽安全航行適度努力」。隨同訪美的外相茂木敏充也表示，若美以對伊朗達成停火協議，日本將考慮派遣掃雷艦前往荷姆茲。加上川普當面說，「日本確實有挺身而出…不像北約」，也宣稱若與習近平會面，將「稱讚日本」。顯然，高市此行有化解疑慮及增進關係的實質作用。

至於川普與記者問答時說了「有誰比日本更懂突襲？你們當年為什麼沒告訴我珍珠港？」雖讓高市尷尬，但笑談之間，只再次顯示川普一貫無視外交慣例的行事風格，不必過度解讀。一九四一年十二月七日珍珠港事件，造成美國二千四百軍民死亡，重創美軍太平洋艦隊，美國因此對日本正式宣戰。戰後美國以歷史悲劇描述事件，美日已和解，歷任總統都避免對珍珠港一事發表嚴厲言論。

此外，熊本飛彈提早一年部署，堪稱與高市訪美相互呼應，凸顯日本正以具體行動強化國防，未來若中國在台海滋事，美、日、台灣可共同確保台灣週邊海上優勢及制空權。事實上，日本近年在九州與南西諸島已建立十幾個反艦導彈陣地，未來還將在鄰近台灣的與那國島部署中程導彈；加上已服役的美製戰斧巡弋導彈，射程涵蓋中國沿海及部分內陸地區，是日本「對敵基地打擊」能力的一環。

中國對此暴跳如雷，指日本「新型軍國主義」是現實威脅，走上窮兵黷武不歸路。不過，近年耀武揚威，在東海、南海製造麻煩的中國，對台、日、菲等國出於自衛為所當為如此反應，只突出其做賊喊捉賊的令人厭惡一貫行徑。

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