自由廣場》台灣人情味 比阿里山日出更耀眼

◎ 楊智強

日前凌晨，阿里山飯店區大火劃破櫻花季的靜謐。驚心動魄的火警過後，社群平台正轉傳著比日出更動人的影像：一輛紅色休旅車不斷往返於險境，接駁著受困的平溪國小師生。尋人啟事在網路發酵，尋找的不是遺失物，而是台灣社會最珍貴的「無名善良」。

身為教育工作者，看到的不僅是救難，更是「台灣式互助」的實踐。這對開著紅色日系車、熱愛攝影的賢伉儷，本是渡假的旅人，但在危難當頭，他們將後座讓給驚惶的孩子，不斷來回穿梭載送學童避難。那輛紅車在寒夜裡的燈光，對平溪的孩子而言，就是心中最溫暖的光亮。

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新北市平溪國小黃校長急切尋人，不只是為了道謝，更是為了補足這堂實境上演的生命教育，最後更成功找到人，圓滿收場。當世界充斥著紛亂與對立，認知作戰大量生產負能量短影音。「毛帽攝影師」夫妻用方向盤示範了何謂「公民素養」，在災難面前，毫不遲疑，展現伸出援手的本能。也許他們覺得這僅是舉手之勞，但對孩子們來說，實為終身難忘的正向價值觀：當你有能力時，可以成為別人的守護者。

台灣最美的風景始終是人，發起尋人啟事讓孩子親眼見證，這塊土地上即便烈火無情，總有願意為陌生人遮風擋雨的無名英雄。善的循環若能接續，火災遺留的不只有焦土，而是刻在孩子心裡的互助韌性。台灣社會需要尋找的，不僅是那對低調的賢伉儷，更是那份在黑暗中依舊閃亮、支撐著這座島嶼堅毅前行的良善基因。

（作者為嘉義縣教師、曾任林保署嘉義分署解說志工）

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