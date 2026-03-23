自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》台灣人情味 比阿里山日出更耀眼

2026/03/23 05:30

◎ 楊智強

日前凌晨，阿里山飯店區大火劃破櫻花季的靜謐。驚心動魄的火警過後，社群平台正轉傳著比日出更動人的影像：一輛紅色休旅車不斷往返於險境，接駁著受困的平溪國小師生。尋人啟事在網路發酵，尋找的不是遺失物，而是台灣社會最珍貴的「無名善良」。

身為教育工作者，看到的不僅是救難，更是「台灣式互助」的實踐。這對開著紅色日系車、熱愛攝影的賢伉儷，本是渡假的旅人，但在危難當頭，他們將後座讓給驚惶的孩子，不斷來回穿梭載送學童避難。那輛紅車在寒夜裡的燈光，對平溪的孩子而言，就是心中最溫暖的光亮。

新北市平溪國小黃校長急切尋人，不只是為了道謝，更是為了補足這堂實境上演的生命教育，最後更成功找到人，圓滿收場。當世界充斥著紛亂與對立，認知作戰大量生產負能量短影音。「毛帽攝影師」夫妻用方向盤示範了何謂「公民素養」，在災難面前，毫不遲疑，展現伸出援手的本能。也許他們覺得這僅是舉手之勞，但對孩子們來說，實為終身難忘的正向價值觀：當你有能力時，可以成為別人的守護者。

台灣最美的風景始終是人，發起尋人啟事讓孩子親眼見證，這塊土地上即便烈火無情，總有願意為陌生人遮風擋雨的無名英雄。善的循環若能接續，火災遺留的不只有焦土，而是刻在孩子心裡的互助韌性。台灣社會需要尋找的，不僅是那對低調的賢伉儷，更是那份在黑暗中依舊閃亮、支撐著這座島嶼堅毅前行的良善基因。

（作者為嘉義縣教師、曾任林保署嘉義分署解說志工）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書