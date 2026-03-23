自由廣場》胡，怎麼說）九二共識，一條豬尾巴！

◎ 胡文輝

九二共識是什麼碗糕？就是一條「豬尾巴（pigtail）」！

話說當年，滿清族併吞大明國時，以「一條辮子」辨清、明，做為人民投降歸順的最低成本鑑定工具，所謂「留頭不留髮、留髮不留頭」，留辮就是降民、剪辮就是反清，一律殺頭。清國末年，一條辮子鑑別作用剛好相反，留辮就是保皇、剪辮就是革命，章太炎當年宣傳革命沒人聽，一剪辮子革命出口就轟動。

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滿清那條辮子被洋人稱做「豬尾巴（pigtail）」，其實真的像極了！現在，赤藍兩黨天天唱和、白黨忙伴唱兩岸一家親的「九二共識，一個中國」，簡直像極了滿清的一條髒辮子、一條豬尾巴。「九二共識，一個中國」實在應該正名為「九二共識，一條髒辮子」、「九二共識，一條豬尾巴」！

九二共識被中共當做鑑別台灣人是否降順的工具，不接受九二共識，就像不留辮子、不戴豬尾巴，就被打為台獨。國民黨從連戰、馬英九以降，全黨都頭戴九二共識、一條豬尾巴，甘為降民，現在的黨魁鄭麗文，過去曾屬不戴豬尾巴的綠營，後來徹底變節，不但把「九二共識」那條豬尾巴牢牢黏上，更向主子奉上投名狀，要讓台灣人自豪都戴豬尾巴（自豪是中國人）。

白黨柯文哲的兩岸「一家親」，就是一個中國、一條辮子、一條豬尾巴的同義詞，並獲中共認證，他的徒子徒孫老草小草，和他一樣都戴著豬尾巴。柯文哲提名具中華人民共和國籍的李貞秀當立委，就是藉此踐踏法治、敗亂台灣，全黨大草小草良莠草挺李貞秀，其實在幫同製造台灣、大陸同屬一中（一個中華人民共和國）的危險假相。

李貞秀仗著中華人民共和國人身分，獲白黨提名為中華民國立委，獲頭頂同樣都有一條豬尾巴的眾藍白委翼護、韓國瑜、傅崐萁、柯文哲護法加持，正因她具中華人民共和國人身份，用來操作一條豬尾巴（同屬一中），更「赤」焰高張，只見她在立院，喝倒彩、亂提案，姿態驕恣，睥睨台灣，卻裝弱勢白舌誣指政府歧視中配…。

護航李貞秀的白委陳昭姿質詢時嗆賴政府，有種公開宣布「一邊一國」。議場眾綠委當場齊喊「台灣中國、一邊一國」回應，只見陳昭姿瞬間不知所措，急求助大擋頭韓國瑜。陳昭姿曾是「一邊一國」黨要角，現在卻拿一邊一國當工具攻擊台灣政府、護航中國人擔任台灣立委，這一幕自證立場背骨轉向，更無恥荒謬到令人爆笑不齒。

九二共識、一個中國、一條髒辮子、一條豬尾巴，赤藍白藉此桎梏台灣，更蹂躪台灣人民到什麼樣境地！

（作者為資深媒體人）

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