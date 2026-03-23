自由廣場》dMID個人身份去識別化系統 打詐的必要基建！

◎ 何俊炘

手機號碼原是打電話或發簡訊的通信資料，但有了網路之後，手機號碼變成身份認證的工具，網路業者透過發送一次性驗證碼，來確認用戶本人身份，許多國際公司用簡訊驗證碼註冊認證了全球數十億的用戶，然而，也由於簡訊驗證碼的不安全性，造就龐大的網路假帳號，成為詐騙產業的溫床！

今日網路亂象，詐騙猖獗，再加上AI科技的一日千里，網路儼然是黑白兩道的競技場，民眾則成無辜的犧牲品，其中電信詐騙的產業化是全球業者正在合作研議解決的重中之重。筆者今年有幸參與由經濟部與工研院籌辦的MWC全球通信展的台灣館，在歐洲發布我們台灣公司研發的dMID個人身份去識別化系統，並針對這個全球挑戰發表演說，提出具體的技術方案與商業模型！

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dMID的發布獲得廣大的回響與肯定，我們也將研發成果與全球電信組織GSMA分享，推動Open API讓所有電信業者使用，相較於過去台灣廠商擅長於製造與代工，這次我們能引領標準並得到日本，印度及歐洲許多業者的支持，讓我們引以為傲。

dMID（decentralized Mobile ID），以eSIM Identity Wallet為核心，解決傳統簡訊認證碼衍生的詐騙問題。並提供真人授權的AI Agent機制，為AI時代打造身份認證的基礎建設。同時，dMID滿足數位身份認證、保護用戶隱私與個人資料主權的鐵三角；dMID數位身份認證採FIDO Alliance的Passkey模式，提供比簡訊OTP安全級別更高（AAL2）的OOB（Out of Band）頻外身份認證；dMID的去識別化ID讓用戶不用在網上暴露電話號碼，可免密碼登入網路；dMID的eSIM數位錢包更是與歐洲身份錢包（EUIDW）接軌，提供硬體的安全規格。

在過去，電信業者巨額投資在頻譜執照，網路建設與客戶服務滿意度，但長期銷售手機門號與電信服務的商業模式終究讓業者被束縛在流量水管的營運模式，無法分享網路經濟發展帶來的紅利；而網服業者如Google與Meta則固化互聯網以廣告為核心的商業模式，以免費服務收集用戶資料販賣廣告，收集的資料無法被妥善保護，常常有外洩情事發生，這樣的模式本質上與用戶資料保護權益互斥，大量曾被洩漏的個資經過AI的加工威脅將更巨大。

在未來，透過政府與電信業者的協作，dMID可重塑網路數位經濟模型，透過用戶的eSIM身份錢包保護資料，用戶將不會在網上裸奔，電信業者可充分發揮驗證者的角色與功能參與數位服務的運營分享紅利，用戶可輕鬆的與廣告互動並決定如何變現自己的數位軌跡與創作，在正本清源的發展過程中大多數電信詐騙的問題將迎刃而解，打詐成效將可立竿見影；在推動國家重大科技政策如AI治理與穩定幣發行，dMID也可讓電信網路具備迎接AI的資安能力與落實監管科技的基礎建設！

（作者為太思科技董事長、印度台商總會總會長）

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