自由廣場》軍購案一再延後 台灣防衛力的關鍵時間差

◎ 蕭錫惠

當第一顆飛彈落下時，多數人以為戰爭才剛開始；但真正的戰爭，往往早已開始。當世界把目光集中在飛彈與戰機時，我們其實已錯過了戰爭真正開始的時刻。戰爭並非始於武器，而是始於資訊失真、秩序動搖與判斷失準。近期中東衝突引發油價波動與金融市場震盪，正說明戰爭的影響早已超越戰場，滲透進全球經濟與日常生活！

戰爭的本質，往往是「成本分散、利益集中」。台灣的位置格外敏感。作為高度依賴能源進口與出口導向的經濟體，外部衝擊將被放大。短期是通膨與市場波動，中期可能因供應鏈重組而提升戰略地位，但長期而言，重要性本身也意味著更高風險。

請繼續往下閱讀...

更值得警惕的是內部制度與安全需求的落差。立法院近年高度對立，藍白以多數優勢對重大政策進行全面否決。表面是民主程序，實質卻可能讓國家在關鍵時刻失去行動能力。

同時，軍購案一再延後，使防衛能力出現關鍵時間落差。以已核准的對外軍購案為例，部分裝備交付期程多次延宕，顯示防衛能力無法即時形成戰力。當對手持續加速軍事現代化，這樣的延誤將逐漸轉化為實質安全破口！

資訊環境的惡化更進一步加劇風險。部分媒體充斥未經查證的訊息，部分政治人物甚至傳播傾向中國統一的觀點，削弱社會對制度與主權的信心。

這正是現代戰爭的關鍵轉變：在真正開火之前，對手已透過認知戰瓦解內部。從資訊滲透、灰色地帶衝突，到基礎設施與金融干擾，最後才進入軍事打擊。多數人以為的戰爭開始，其實只是最後階段。

因此，關鍵不在於飛彈何時來襲，而在於能否辨識戰爭早已發生。當社會出現系統性異常，卻仍以和平思維解讀時，就是最危險的時刻。如果一個社會在尚未被攻擊之前，就已因分裂與錯誤訊息而失去判斷能力，那麼戰爭其實早已勝負已定。

面對這樣的現實，台灣需要的不只是軍事強化，更是制度與認知的重建。將「國防部」重新定位為「戰爭防衛部」，不只是名稱調整，而是對現實的承認——我們正處於一場未宣告的戰爭之中。

對個人而言，最重要的不是恐慌，而是判斷力與準備。能在混亂中保持冷靜、辨識資訊真偽，才是關鍵能力。當多數人還在等待戰爭開始時，真正的戰爭，早已在資訊與判斷之中決定勝負！

（作者為自由撰稿人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法