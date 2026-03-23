自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》軍購案一再延後 台灣防衛力的關鍵時間差

2026/03/23 05:30

◎ 蕭錫惠

當第一顆飛彈落下時，多數人以為戰爭才剛開始；但真正的戰爭，往往早已開始。當世界把目光集中在飛彈與戰機時，我們其實已錯過了戰爭真正開始的時刻。戰爭並非始於武器，而是始於資訊失真、秩序動搖與判斷失準。近期中東衝突引發油價波動與金融市場震盪，正說明戰爭的影響早已超越戰場，滲透進全球經濟與日常生活！

戰爭的本質，往往是「成本分散、利益集中」。台灣的位置格外敏感。作為高度依賴能源進口與出口導向的經濟體，外部衝擊將被放大。短期是通膨與市場波動，中期可能因供應鏈重組而提升戰略地位，但長期而言，重要性本身也意味著更高風險。

更值得警惕的是內部制度與安全需求的落差。立法院近年高度對立，藍白以多數優勢對重大政策進行全面否決。表面是民主程序，實質卻可能讓國家在關鍵時刻失去行動能力。

同時，軍購案一再延後，使防衛能力出現關鍵時間落差。以已核准的對外軍購案為例，部分裝備交付期程多次延宕，顯示防衛能力無法即時形成戰力。當對手持續加速軍事現代化，這樣的延誤將逐漸轉化為實質安全破口！

資訊環境的惡化更進一步加劇風險。部分媒體充斥未經查證的訊息，部分政治人物甚至傳播傾向中國統一的觀點，削弱社會對制度與主權的信心。

這正是現代戰爭的關鍵轉變：在真正開火之前，對手已透過認知戰瓦解內部。從資訊滲透、灰色地帶衝突，到基礎設施與金融干擾，最後才進入軍事打擊。多數人以為的戰爭開始，其實只是最後階段。

因此，關鍵不在於飛彈何時來襲，而在於能否辨識戰爭早已發生。當社會出現系統性異常，卻仍以和平思維解讀時，就是最危險的時刻。如果一個社會在尚未被攻擊之前，就已因分裂與錯誤訊息而失去判斷能力，那麼戰爭其實早已勝負已定。

面對這樣的現實，台灣需要的不只是軍事強化，更是制度與認知的重建。將「國防部」重新定位為「戰爭防衛部」，不只是名稱調整，而是對現實的承認——我們正處於一場未宣告的戰爭之中。

對個人而言，最重要的不是恐慌，而是判斷力與準備。能在混亂中保持冷靜、辨識資訊真偽，才是關鍵能力。當多數人還在等待戰爭開始時，真正的戰爭，早已在資訊與判斷之中決定勝負！

（作者為自由撰稿人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書