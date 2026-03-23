自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》有條件重啟核電 AI時代大勢所趨

2026/03/23 05:30

◎ 余無言

賴清德總統宣布，核二、核三具重啟運轉條件，台電已準備重啟程序作業。筆者感到慶幸，因為跨過「非核招牌」的障礙，邁向世界「AI重鎮」的願景，又前進一大步！對此，提出幾點看法。

首先，就「法律層面」而言，重啟核二、核三，是「於法有據」！根據二〇二五年五月最新修正的《核子反應器設施管制法》第三條：「本法之主管機關為行政院『原子能委員會』。」

本法第六條：「運轉執照有效期間『屆滿』後，須『再繼續運轉』者，…經主管機關確認核子反應器設施『無安全顧慮』並『審核同意』換發執照後，始得『繼續運轉』。」就法律面而言，只要原子能委員會同意，證明核二、核三具有重啟的條件，就無疑慮。

其次，就「社會層面」而言，「擁核者」歡欣鼓舞，「反核者」怒不可遏，但對台灣未來，的確是「利多之舉」！

鄰國日韓亦已重啟核電，以滿足發展AI產業之需求。台灣若是錯過時機，堅持反核，未來恐怕造成「缺電」疑慮，以及產業外移，甚至再次苦嘗過去「產業空洞化」的夢靨！「非核家園」已經是過時觀念，跟不上快速變遷又高耗電的「AI世代」！

其三，就「教育層面」而言，「學校教育」與「社會教育」必須雙管齊下，讓國人知道核融合與SMR等先進核能技術，對台灣未來的重要性！政府更落實「核安無虞、核廢有解、社會共識」等條件，備好說帖，促進社會對話。

最後，政府擬重啟核二、核三廠，計畫「三月底」送審，代表這是「急速件」，國人必須盡快凝聚共識，別讓台灣的下一代，被AI時代所淘汰！

（作者為教育人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書