自由廣場》有條件重啟核電 AI時代大勢所趨

◎ 余無言

賴清德總統宣布，核二、核三具重啟運轉條件，台電已準備重啟程序作業。筆者感到慶幸，因為跨過「非核招牌」的障礙，邁向世界「AI重鎮」的願景，又前進一大步！對此，提出幾點看法。

首先，就「法律層面」而言，重啟核二、核三，是「於法有據」！根據二〇二五年五月最新修正的《核子反應器設施管制法》第三條：「本法之主管機關為行政院『原子能委員會』。」

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本法第六條：「運轉執照有效期間『屆滿』後，須『再繼續運轉』者，…經主管機關確認核子反應器設施『無安全顧慮』並『審核同意』換發執照後，始得『繼續運轉』。」就法律面而言，只要原子能委員會同意，證明核二、核三具有重啟的條件，就無疑慮。

其次，就「社會層面」而言，「擁核者」歡欣鼓舞，「反核者」怒不可遏，但對台灣未來，的確是「利多之舉」！

鄰國日韓亦已重啟核電，以滿足發展AI產業之需求。台灣若是錯過時機，堅持反核，未來恐怕造成「缺電」疑慮，以及產業外移，甚至再次苦嘗過去「產業空洞化」的夢靨！「非核家園」已經是過時觀念，跟不上快速變遷又高耗電的「AI世代」！

其三，就「教育層面」而言，「學校教育」與「社會教育」必須雙管齊下，讓國人知道核融合與SMR等先進核能技術，對台灣未來的重要性！政府更落實「核安無虞、核廢有解、社會共識」等條件，備好說帖，促進社會對話。

最後，政府擬重啟核二、核三廠，計畫「三月底」送審，代表這是「急速件」，國人必須盡快凝聚共識，別讓台灣的下一代，被AI時代所淘汰！

（作者為教育人員）

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