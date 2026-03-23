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自由廣場》國民黨核能論述的斷裂與失憶

2026/03/23 05:30

◎ 張淨依

中國國民黨近日砲轟賴政府核能政策「髮夾彎」，甚至自詡為長期主張核電的理性力量。然而，若將時間軸稍作回溯，即可清楚看見其核能論述充滿選擇性記憶與立場飄移！

二〇一五年，朱立倫明確表示非核家園為既定方向，核一、核二與核三不應延役；二〇二一年，台中市長盧秀燕亦反對新增核電機組進入台中。這些具體表態，直接影響當時政策走向。若今日國民黨反過來以「穩定供電」為由全面擁抱核電，卻未對過往立場提出合理轉折與說明，則不啻是否定既有政策基礎，形成論述上的自我矛盾。

更諷刺的是，當賴總統提出核二、核三重啟評估時，新北核電廠選區的國民黨議員隨即表態「應先提出核廢處置方案」。此一主張正指出核能政策的核心問題：核廢料最終處置尚無解方。然而，國民黨中央卻同時以政治語言推動重啟論述，形成「中央高喊支持、地方強調風險」的結構性分裂。這不僅是立場不一致，更是責任分配的刻意迴避。

從法律面觀察，核電是否重啟，從來不是政黨攻防可以決定，而須嚴格依循《核子反應器設施管制法》之程序，完成台電自主安檢、提出再運轉計畫，並經核安會審查通過。此一制度設計的目的，在於將高度風險的能源決策，從政治口號中抽離，回歸專業審查與法治規範。然而，國民黨將其簡化為「政策轉彎」的政治標籤，實際上是對法定程序的忽視。

因此，國民黨當前的核能論述，實質呈現三重斷裂：其一，對過去立場的選擇性失憶；其二，對地方風險的切割與外部化；其三，對法治程序的輕忽。在此基礎上所發動的政治攻勢，終究難以構成一套一致且可行的能源政策。

能源轉型本質上係高度專業且攸關世代正義的公共決策。任何政策調整，只要依循法定程序，並建立於「核安無虞、核廢有解、社會共識」三項基準之上，即具制度正當性。反觀國民黨，在論述前後失序且欠缺具體解方的情況下，仍以「髮夾彎」作為政治攻擊工具，不僅無助於公共理性對話，更凸顯其相關主張難以通過法治與風險治理的基本檢驗，也難以構成負責任的公共政策論述！

（作者為法務人員）

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