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社論》年底選舉翻轉親中板塊契機

2026/03/23 05:30

標舉親中路線的藍白恣意妄為，民眾的怒火恐怕已達到沸點，是年底選舉翻轉政治版圖的契機。（資料照）標舉親中路線的藍白恣意妄為，民眾的怒火恐怕已達到沸點，是年底選舉翻轉政治版圖的契機。（資料照）

在本屆各級政府結構中，民進黨在中央政府已連續三屆執政，但在國會卻是少數黨，以致執政備受掣肘，無法落實施政願景；而在縣市層級形勢更加惡劣，在二十二縣市中，藍白與無黨籍共獲十七席，而綠營僅有五席，天空佈滿藍色，地上則是綠地稀缺，過去兩年台灣的亂局肇因於此。年底縣市長選舉可視為打破此一畸形結構的前哨戰，能否翻轉親中政治板塊，出現重要契機。

地方選舉以往對兩岸議題的關注不多，大都被派系、人脈、資源與地方議題所決定，因此百年老黨的國民黨，雖失去中央執政，但因長年在地方經營，縣市長選舉仍具優勢，這才會發生蔡英文總統連任大贏，但民進黨卻在地方選舉潰敗的怪異現象。或許有人因而認為年底選舉，現有政治板塊不會有太大改變。然而，年底縣市長選舉跟以往不同，兩岸議題的關注度將會大幅提升。這是因為中國的威脅日益加劇，不論是圍島軍演或軍機艦擾台，抑或對灰色地帶的騷擾，都是對台灣明目張膽的武力威脅；此外，中共對台統戰已深入立法院，藍委多次赴中「領旨」下，在台違憲亂政，而認知戰更是深入台灣社會。換言之，中國因素對地方民眾不再遙不可及，已嚴重影響一般人的生命安全與切身利益，因此即使地方選舉，選民再也無法輕忽兩岸議題的影響。如此一來，標舉親中路線的藍白，縣市長選舉能否維持既有優勢，勢必受到更大考驗。

國民黨在鄭麗文掌權之前，標舉「親美、友日、和陸﹙中﹚」路線，企圖在美、日、中之間左右逢源，然而檢視其實際作為，「和中」是真，「親美友日」則是虛應故事而已。但此一假面具已被新任黨主席鄭麗文徹底揭穿，豈止「親中」，而是以「中國是親人」之名，直接把自己變成「中國人」，所以紅統化的國民黨，反映到政策面就是︰一，強烈反對軍購案，宣稱只要兩岸友好，透過溝通交流就能避免戰爭，不必花費巨資購買武器，故而強勢領導反軍購，以降低軍購金額實質削弱台灣防衛能力；二是爭取「鄭習會」來為鄭麗文脆弱的權力基礎加持，才能在藍營內部號令天下。鄭麗文執著於「鄭習會」，雖然黨內有識之士不以為然，鄭卻自稱「鄭習會對年底選舉是大利多，越往中南部支持越熱烈」，與黨內的普遍認知天差地別。鄭堅持的紅統路線，將是年底縣市選舉與二〇二八大選拚搏的關鍵議題，決定藍白綠的政治版圖。

其中軍購案對藍營的影響最為重大。起初拒審國家特別預算，是黨內一致的立場。然而，在中共幾乎侵門踏戶之際，多數民意支持軍購，強化國防，藍白的力擋無異站在主流民意的對立面，加上美方為了強化第一島鏈的防衛，對抗數位獨裁中國的擴張，台灣是不可或缺的角色，因此提升台灣國防，不只攸關兩岸和平安定，也影響世界地緣政治的穩定。故而，美國無法坐視台灣在野黨阻擋軍購，乃動員國務院系統、參眾議員施加壓力，藍白才各自提出版本，一併交付審查。儘管如此，堅持紅統路線的鄭麗文仍然不改反對立場，因此表面上支持軍購，卻棄頗能為黨內接受的徐巧芯的八千一百億版本，以及代表朱立倫意志的九千億元版本，拍板定案所謂「三八〇〇億+N」版本，使得軍購案仍充滿變數。藍委在地方奔走也經常受到民眾質疑，因而對年底選舉產生嚴重危機感。對黨中央版本反對尤其強烈，尤其有意角逐二〇二八大位的台中市長盧秀燕更透過訪美，公開與黨中央唱反調，指稱不要輕忽戰爭發生可能性，台灣要做好自我防衛能力。其子弟兵藍委黃健豪則公開表示，三八〇〇億+N版本，並非盧秀燕屬意版本，盧較傾向徐巧芯所提的八一〇〇億軍購版本。盧在美也駁斥疑美論，聲稱美國是維持台海和平重要的戰略夥伴。但令人質疑的是，不少黨內人士明明了解擋軍購對年底選舉及二〇二八大選不利，也頻頻放話反對黨中央軍購版本，但是在鄭麗文召開的會議上，卻沒有異議，最後仍是「三千八百億+N版」成為黨的版本。鄭麗文力抗美國與黨內反對派的底氣何在？如果不是背後有強大的力量支持，權力基礎薄弱的鄭麗文何能一意孤行，鎮住黨內反對聲音？尤其藍委在立法院是如何囂張跋扈，但在鄭麗文面前卻不敢稍有異議，玄機何在，值得探究。

大罷免失敗，使得藍委獲得不能再提罷免的「免死金牌」，從此更加肆無忌憚輾壓民進黨政府與主流民意。但大罷免未通過，不能視為選民替藍委在立法院的惡行罪狀背書，而是當時累積的民怨仍不足翻轉政治板塊。如今藍白更是恣意妄為，全面封殺綠營所提的法案預算，卻合力通過各種法案圖利自己與特定族群。尤有甚者，拒審總預算、國防特別條例，及對民進黨政府的各項重大突破，如台美對等關稅談判、卓揆赴日等百般挑剔，民眾的怒火恐怕已達到沸點，這才是年底選舉翻轉政治版圖的契機。

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