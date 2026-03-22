星期專論》拒止：台海戰爭與台灣獨立

譚慎格（John J. Tkacik）

◎譚慎格（John J. Tkacik）

白宮在四個月前發布的《國家安全戰略》指出，台灣對美國的安全至關重要，「主要是因為台灣提供了直接進入第二島鏈的通道，並將東北亞與東南亞劃分為兩個不同的戰區。」「因此，嚇阻針對台灣的衝突」，是美國的「優先要務」。（彭博資料照）

中國在台灣海峽戰爭中的最高目標，是將台灣併吞為中華人民共和國的一省。因此，國際社會承認台灣的法理獨立，正是中國領導階層極力防堵的結局。同理，美國若採取拒止中國達成該目標的戰略，將使北京的算計複雜化，有效嚇阻大規模的敵對行動。數十年來，中國不斷警告「台獨意味著戰爭」。不過，反之亦然：「戰爭也意味著台獨」。一套全面性的拒止戰略（strategy of denial）將可確保，在中國入侵或佔領台灣時，台灣仍可獲得法理獨立的結果，即使僅止於對一個淪陷國家的外交承認。

請繼續往下閱讀...

確保中國入侵 台灣仍可獲法理獨立

有人或許會反駁，拜託，一旦中國人民解放軍入侵並征服台灣，「法理獨立」還有什麼意義？誠然，若解放軍佔領台灣，其首要任務將是廢除中華民國台灣的文人政府，建立一個臣服於中國共產黨的傀儡政權。然而，如果美國在敵對行動爆發之初，便立即外交承認台灣為獨立國家，至少可以提振台灣的士氣，還能深化國家認同感；事實證明，不論是在烏克蘭還是以色列，這些因素都是激勵人心的戰力倍增器（force multipliers）。

現任五角大廈最高政策主管柯伯吉（Elbridge Colby），在他二〇二一年出版的同名著作中主張，「拒止戰略」是嚇阻台灣海峽生變的關鍵。五年前，他認為只要台灣擁有「堅若磐石」（rock-solid）的防禦力量，加上可靠的外部軍事援助來保衛台灣，就能實現「拒止」。可惜的是，柯伯吉的設想只觸及「拒止」的軍事層面。政治層面也一樣重要。任何嚇阻中國軍事侵略的戰略，都必須納入在衝突爆發後，防止中國阻撓台灣獨立的能力。

台灣須制定一套「政府延續」撤離計畫

這需要做到以下三件事：

首先，中華民國台灣政府必須制定一套「政府延續」（continuity of government）的撤離計畫。除了在國家遭到圍困時維持政府一貫運作的士氣因素外，「獨立的台灣」還能以一個法律認可的實體，在中國鞭長莫及之處繼續存在。現有的「中華民國」可以（一）自行將部分實體撤遷至海外的安全地帶，例如日本、美國或某個避風港，以持續發展國際關係，或是（二）指定某個已在海外就位的繼任治理當局，例如華府的駐美國台北經濟文化代表處。美國的《台灣關係法》明確指出，中華民國台灣維持「政府延續」的必要性。否則，高達數兆美元的資產將面臨風險。「台灣」對海外數千億、甚至數兆美元的「有形、無形財產及其他有價值之物」，維持「所有權、其他權利與利益」。亦即銀行帳戶、外匯存底、政府、軍方及海軍財產、房地產、金融資產等。無論中國是否入侵或佔領，這些資產都將保留給中華民國（台灣）政府。

如果台灣尚未擬妥相關方案，則應該將類似新加坡的「全面防衛」（Total Defense）概念，納入自身的「多域拒止、韌性防衛」（Multi-domain Denial, Resilient Defense）戰略計畫，以確保家園遭到入侵與佔領時，流亡政府還能持續運作。中華民國台灣政府準備撤遷至安全地帶，是攸關存亡的當務之急。同樣地，台灣關鍵的商業、工業、科技、保險與金融部門，也應該有類似的應變計畫，尤其是那些依照台灣法律取得成立許可與章程的國際法人。

台灣須與避風港國家 協調維持運作

這或許是最難達成的部分。中華民國是一個擁有強大反對黨的憲政民主國家。遺憾的是，要在實際爆發衝突前，對「政府延續」議題達成共識，應該不會是輕而易舉的過程。即使是在二〇一三年「獨立廣場示威」（Maidan Demonstrations）推翻腐敗的親（俄羅斯總統）普廷政府之後，烏克蘭使用烏克蘭語與俄語的族群依然壁壘分明。雖然台灣人民不像烏克蘭分裂得如此嚴重，但二〇一四年三月至四月的「太陽花學運」，也暴露出對中國情感上的類似分歧。到了二〇二六年，台灣內部對國防議題還是無法達成共識。要在缺乏民主選舉做為其合法性基礎的情況下，達成一個能在海外運作的多黨流亡政府的目標，恐怕是個難以克服的挑戰。

其次，台灣必須與避風港國家進行協調，以承認並確保中華民國當局在流亡期間能持續運作。這似乎已在進行中。台灣已和美國等多個國家，達成重要的貿易與投資協定，我認為這類協議有助於以這些國家做為避風港的默契。

兩岸若爆衝突 避風港國家應承認台獨

第三，避風港國家必須承諾，一旦兩岸爆發衝突，他們就會正式承認台灣獨立。至少就美國而言，立即承認台灣獨立有著堅實的法律基礎。在美國法律下，台灣做為「外國、外國政府或類似實體」的法律地位早已確立。事實上，自一九七九年以來，美國法律便將「台灣」定義為「一九七九年一月一日以前美國承認為中華民國的台灣治理當局，以及任何接替的治理當局（包括政治分支機構、機構等）」。因此，無論中華人民共和國在台灣強加何種佔領當局，根據美國法律，該政權都無法被承認為「一九七九年一月一日以前美國承認為中華民國的台灣治理當局」的「接替者」。

無論如何，只要在海外建立政府延續運作的架構，台灣獨立將在任何兩岸衝突後繼續存在，國際輿論也很可能會給予極大同情。

有些人可能會擔憂，美國總統川普是個交易者，不是外交官，他的性格並不適合在即將舉行的高峰會上， 就台海安全議題與中國國家主席習近平正面交鋒。不過，秉持「聽其言，觀其行」的精神，川普對台海安全刻意表現的低調，恰好與他默默展現對台灣安全的實質支持相互呼應。他在去年十二月十七日批准金額達一一一億美元的軍售案，向台灣出售新式防禦系統，創下史上規模最大的對台軍售紀錄。而且，據悉還有規模更大的軍售案也正在籌備中。這並不令人意外，因為一旦台海爆發衝突，美國可能承受的損失，將遠遠超過中國所能獲得的利益。

川普政府重視台灣的原因顯而易見。台灣目前是美國的第四大貿易夥伴（僅次於墨西哥、加拿大與中國）。白宮在四個月前（二〇二五年十二月四日）發布的《國家安全戰略》中承認，在美國的戰略佈局中，「自然有很大一部分聚焦於台灣」，「因為台灣在半導體生產上佔據主導地位」——這未免也太輕描淡寫了。白宮的這份「戰略」指出，台灣對美國的安全也至關重要，「主要是因為台灣提供了直接進入第二島鏈的通道，並將東北亞與東南亞劃分為兩個不同的戰區。」「因此，嚇阻針對台灣的衝突」，是美國的「優先要務」。

美國家安全戰略 直指台灣安全至關重要

可以想見，這份《國家安全戰略》中關於「島鏈」與「不同戰區」的所有論述，都是建立在將中國視為首要對手的假設之上。因此，維護台灣不受中國左右的實質獨立，才是白宮這份國安戰略文件所描繪的真正「優先要務」。

誠如柯伯吉睿智的建言，拒止是「嚇阻並防止大規模軍事衝突」的最有效戰略。如果能讓中國相信，對台灣發起敵對行動最可能的後果，將是美國承認台灣的法理獨立——也就是中國最極力防堵的結局——才是真正的拒止戰略。

（作者譚慎格為美國退休外交官，曾分別在台北與北京的美國使館任職，現任美國國際評估暨戰略中心「未來亞洲計畫」主任，也是「全球台灣研究中心」顧問。國際新聞中心陳泓達譯）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法