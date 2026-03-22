即時
熱門
政治
財富自由
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
影音
財經
娛樂
汽車
時尚
體育
3 C
評論
藝文
玩咖
食譜
地產
求職
自由電子報
自由評論網
評論首頁
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書
自由評論網粉絲團
自由影音
即時
熱門
政治
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
財富自由
財經
娛樂
藝文
汽車
時尚
體育
3 C
評論
玩咖
食譜
地產
專區
服務
自由電子報 APP
自由電子報粉絲團
自由電子報 Line
自由電子報 X
熱門新訊
內容分類 ≡
政經
社會
生活
國際
名人
言論
星期專論》拒止：台海戰爭與台灣獨立
自由共和國》林佳龍／IEEPA裁決之後：從關稅數字到制度位置的台美經貿新局
自由共和國》周鉅原／川普欲課關稅何患無法？
自由共和國》陳啟耕／美國H-1B工作簽證2026年新規上路：「薪資權重」制下的台籍人
社論》「疑國民黨論」是現在進行式
more
專欄
康埈榮東亞論衡》金正恩和金主愛的接班格局-核武力和白頭血統的結合隔閡
林修民 半導體看天下》輝達H200在中國未來銷量分析
益言益行》一片海苔照出的食安缺口：重金屬無聲無息，別讓台灣下一代買單
王宏仁國際專欄》危機擴散之際 台海越需要穩定
林健正專區》護國神山的綠電焦慮與能源轉型的正義
more
社群
李忠憲的思考》當電力成為信仰：從核電重啟看人類如何向人工智慧低頭
汪浩時間》美英聯盟打敗蘇聯，美日聯盟打敗中共
檔案蒔光》孤女的願望？臺灣製造MIT：紡織業生產與成衣的誕生
許美華頻道》從大馬對照組 看台灣如何打造半導體傳奇？
健康醫療網》哈佛研究：每日飲用咖啡或茶 失智症風險降低！但專家提醒「不是萬靈丹」
more
投書
自由廣場》高市訪美定音 四大關鍵成果
自由廣場》新型態無人機戰爭 談「防空」轉型與建議
自由廣場》挺軍購 盧秀燕為何不敢登高一呼？
自由廣場》從貪腐到潛逃 當電子監控制度出現破口…
自由廣場》公務員考績改革 應回歸績效、打破舊思維
more
Search
評論
>
投書
自由廣場》漫畫︰李在明我在暗
2026/03/22 05:30
◎ 樂子
李在明我在暗
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
相關新聞
編輯精選
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書