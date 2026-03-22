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自由廣場》李在明的跪膝與JYP的暖心

2026/03/22 05:30

◎ 張經偉

李在明政府「China（Taiwan）」的同時，韓團Twice官方社群卻為子瑜寫下「TZUYU & 7-ELEVEN TAIWAN」，難能可貴的「官民不同氣」如何而來？竊以為關鍵在於：韓流藝人多是大財團在運作，例如Twice背後即是JYP娛樂公司。

工業時代以降的美國，確實有過許多「強盜男爵（Robber baron）」。至今，把大財團描繪為吸血鬼、大魔王等等，仍是很政治正確的藝文呈現。然而，當基本工時、基本工資、環境維護…皆已入法，大企業是否仍然百害而無一益？或者，其危害是否比得過「大政府」？

知名歷史學家弗格森著作《文明》指出：啟蒙思潮在法國引起血流成河的大革命，在英國卻得以穩健緩進，係因英國社會長年以來「社團林立」：眾多海外貿易公司、封建家族、教會、科學組織、俱樂部…相互制衡、無一能獨大。法國社會則中央集權、公權力獨強，於是政府說什麼，社會大眾也就說什麼，大革命就是把「暴君」換成「以民意為名的一群暴君」。

於此，吾等台人也該一目了然：JYP得以不與李在明政府同聲，不似台灣許多藝人總是「內地內地」唱和國共兩黨，說到底是台灣中小企業為主流、「富可敵國」的大財團反而較為稀缺。

美國著名諷刺卡通《南方公園》第二季「內褲小精靈」一集，早已戲謔地醒世：大財團有其益處。如今台灣同時面對李在明的跪膝與JYP的暖心，更該夢醒時分。

（作者為中學歷史教師）

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