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自由廣場》公務員考績改革 應回歸績效、打破舊思維

2026/03/22 05:30

◎ 魏世昌

銓敘部擬重訂《公務人員考績法》，將甲、乙、丙、丁改為「優秀」、「良好」與「未達良好」，並取消等第比例限制。表面上看，這是一項回應考績機制流於制式化、難以反映實際績效差異的改革，但進一步探討，其核心問題不在等第名稱，而在考核原則能否真正回歸績效本身。

長期以來，公務體系的考績逐漸流於制式化。「菜鳥先吃乙」、「輪流、配額」、「已升官須讓位」，甚至請產假者考績易受影響，評等標準往往不依實際績效，而是受年資、身分與名額分配左右。考績因此淪為兼顧關係因素或分配名額的工具，而非績效評量。若改革未觸及這些積弊，僅更換等第名稱，終究難以擺脫新瓶舊酒的老路。

然而，取消比例限制不代表就能公平。若缺乏明確、可操作的評量標準與審查機制，評等權力將高度集中於主管，容易從「考績失真」走向評等主觀化。特別是「優秀」與「未達良好」的認定，若無具體指標，基層公務員難以預期評等結果，制度公信力將受損。

考績與獎金掛鉤，也增加改革複雜度。若預算不設限，評等可能流於浮濫；若預算有限，評等安排仍可能循舊例操作。制度若未配合現有資源，設計再完善也難落實。

實務上，考績評定本就存在灰色地帶。承擔工作多者偶有疏失，是否應被評為較低等第？能力有限但態度積極者，又該如何衡量？若制度難以兼顧這些實際情況，反而可能助長「多做多錯、不做不錯」的消極文化。

因此，改革的核心在於建立一套公平且清楚明確的制度，使公務員知道努力如何反映在考績上。評量標準應具體、透明，績效應成為主要依據；並應設置獨立審查與救濟管道，以制衡主管裁量。

同時，考績不應僅作為獎懲工具，更應該與培訓與職涯地發展結合，發揮激勵與引導作用。

但更深一層問題在於，考績制度終究只是公務體系的一環。在公職吸引力下降、人力流失的情況下，僅靠考績制度的調整，難以扭轉趨勢。

考績改革的意義，不在等第如何調整，而在於能否同時擺脫兼顧關係因素、名額分配與主管主觀裁量的影響，讓績效真正回到制度核心。若做不到這一點，再多制度調整，也難讓基層有感。

（作者為工程師）

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