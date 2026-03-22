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自由廣場》新型態無人機戰爭 談「防空」轉型與建議

2026/03/22 05:30

◎ 周宇平

一、戰略背景：無人機顛覆傳統防禦邏輯

現代戰場顯示，無人機已從輔助角色轉變為可主導節奏的核心戰力。其低成本、大量化與飽和攻擊特性，使傳統以「高價值飛彈」攔截「低成本目標」的防禦模式面臨經濟性與資源枯竭的雙重挑戰。防空體系若未能轉型，將在持續性消耗戰中陷入失靈。

二、結構性威脅：防禦經濟性的崩潰

目前防空體系存在三大問題：

成本不對稱：高價攔截彈藥攔截低成本無人機，防禦資源將快速耗盡。

功能錯置：戰略級系統（如弓四、愛三）被迫處理戰術級小目標，削弱對真正高價值威脅的防護。

飽和肆應：現有感測與火力配置在面對多波次、多軸線群攻時，易產生防護破口。

三、未來防空架構：三層整合體系

為因應現代威脅，防空體系應重構為具備縱深與彈性的分層網格：

高層：專注於攔截戰機、巡弋及彈道飛彈，維持戰略級防護。

中層：負責區域性防護，具備高頻率火力輸出與抗電子干擾能力。

低層：整體體系的關鍵節點，專門對付低空、慢速小型目標，緩解中高層系統壓力。

多層防護：高層配置中低層系統的防護，保護高層系統安全也維持局部空優。

四、防禦核心：硬殺與軟殺並行

反無人機建置重點應採「先軟後硬」的協同模式：

軟殺（電子戰）：透過信號阻斷、導航欺騙與自動辨識，於遠端削弱敵方效能，具備低成本與可重複使用優勢。

硬殺（物理摧毀）：以短程防空火炮或攔截彈藥作為最終保險，確保殘餘目標無法突破防線。

五、 台灣環境：關鍵節點的防禦韌性

台灣地理空間有限且設施高度集中，電力、能源、港口與高科技園區極易成為無人機精準打擊的對象。受損後將引發連鎖性經濟衝擊。應將關鍵設施的「高密度防護」列為防衛規劃核心，而非附屬措施。

六、 結論與建議

防空轉型已刻不容緩，應轉向體系化與成本導向的重組架構。

推動分層防禦：確保任務與資源匹配。

強化低層防護：結合短程硬殺與高階軟殺技術。

提升設施韌性：針對民生及關鍵節點建構一體化反無人機防護網。

透過「短程硬殺＋高階軟殺」的整合，方能在不對稱戰爭中，確保國家基礎設施安全與社會運作韌性。

（作者為國防工業發展基金會列管軍品評鑑中心評鑑委員、台灣智庫諮詢委員）

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