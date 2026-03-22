自由廣場》高市訪美定音 四大關鍵成果

◎ 王輝生

日本首相高市早苗近日訪美，原本著眼於即將登場的「川習會」，就日中關係、台海局勢，與美方進行事前協調。然而，適逢中東局勢急遽升溫，荷姆茲海峽航運牽動的能源安全遭受威脅，連川習會也延後，使此次訪美增添變數。在此情勢下，高市胸有成竹仍依既定行程訪美，不僅穩住局勢，更引發日本、美國、中國與台灣之間的連鎖效應。

一、日本率先表態，強化對美互信︰

面對中東局勢升高，美方呼籲盟邦協助維護荷姆茲海峽航運安全，各國消極反應。日本在和平憲法限制下，雖無法直接出兵，但仍積極響應，尋求法律上的因應方式。高市更親赴華府說明立場，展現日本在同盟關係中的責任，也因而避免立即捲入軍事衝突的風險。

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二、美方高規接待，凸顯同盟價值︰

在盟邦反應冷淡的背景下，美國對高市給予高規格的熱情接待。日本也同時提出對美巨額投資的計畫作為伴手禮，進一步鞏固雙邊關係。此舉顯示，美國在國際動盪中，尤其重視日美同盟的穩定性，對日本的信賴不言而喻。

三、對中訊號明確，戰略定位清晰︰

在川普訪中之前，美方先行與日本強化互動，傳遞出印太戰略並未鬆動的訊號。高市亦藉此機會重申其一貫立場，將「台灣有事」與日本安全連結。隨著其內閣支持率維持高檔，此一論述在日本國內逐漸形成共識。反之，中國的強硬回應，未見其效，恐將不得不改弦易轍，以免與日美同時對立。

四、台灣議題制度化，成為關鍵成果︰

此次峰會後，白宮發布文件明確指出：「台灣海峽的和平與穩定，是地區安全與全球繁榮不可或缺的要素」，並重申反對任何以武力或脅迫改變現狀的行為。台灣問題由過去的政策表述，進一步落實為文件內容，具有指標意義。

整體而言，高市此行原以對中關係為核心，但在中東變局影響下，反而凸顯日美同盟的重要性，並使台灣議題進一步被納入國際安全框架之中。從放行台灣行政院長訪日，到此次訪美成果，高市政府在台海問題上的立場逐步清晰，也與美方形成更具體的戰略連動。

（作者為日本開業醫生、京都大學醫學博士）

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