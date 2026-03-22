自由共和國》陳啟耕／美國H-1B工作簽證2026年新規上路：「薪資權重」制下的台籍人

川普政府表示，將從2月開始實施「加權」選拔流程，H-1B簽證優先考慮「高薪人士」。（路透檔案照）

陳啟耕／美國移民律師

近年來，台灣人才赴美求職呈現持續且快速成長的趨勢。隨著美國對二〇二六年（FY 2027）H-1B工作簽證的抽籤規則祭出重大變革，無論是留美學生、在美打拚的青年，或考慮外派人才的企業雇主，都面臨了全新挑戰與機遇。

做為長期協助台灣人才及企業主赴美發展的美國移民律師，我認為這次的新規雖然提高了遊戲的複雜度，但只要精準佈局，台灣人才依然能脫穎而出。今年H-1B抽籤規則最大的改變，在於將中籤機率與「薪資等級（Wage Level）」直接掛勾。在新制下，薪資 Level 1 的申請者只會有一支籤，而最高等級 Level 4 的申請者擁有四支籤，中籤機率倍增。同時，對於擁有美國碩士以上學歷（Masters’s Cap）優勢更大，不僅能先在專屬的二萬個名額中抽籤，若未中籤還能併入常規的六．五萬個名額重抽。

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魔鬼藏在細節：切勿「為抽籤而造假」。面對薪資等級帶來的中籤誘惑，近期我常被問到：「能不能隨意拉高薪資等級增加中籤率？」答案是絕對不行。H-1B的真正大魔王從來不是「抽籤」，而是中籤後的「專業職位（Specialty Occupation）」資格審查。美國移民局今年極度強調申請資料的「一致性（Consistency）」。從註冊提報的職務代碼（SOC Code）、薪資等級，到勞工局的LCA審批與最後遞交的職務說明（Job Description），全部必須完美吻合。

若雇主開出超高薪資如 Level 4，但職務說明卻像剛畢業的初階助理，或公司財務報表無法支撐這筆薪資，移民局必定會發出嚴格的補件通知（RFE），甚至拒絕你的申請。同樣地，為了操弄中籤機率而鑽地區薪資差異的漏洞，刻意在申請文件上偽造工作地點，一旦被查獲，後果將不堪設想。

那我們該如何合法提升薪資等級呢？在不造假的前提下，我們可以利用雇主的彈性來提升薪資等級：

● 職務內容的策略性調整：重新探討工作內容，選擇在合理範圍內、卻能對應到更高階職務代碼的定位，順理成章提升薪資等級。

● 將分紅轉為「固定底薪」：移民局只看「固定薪資」，不含獎金（Bonus）。員工可嘗試與雇主協商將部分獎金併入每月固定底薪中，小小的結構調整有時就能跨入下一個薪資等級。

● 善用真實的工作地點差異：美國不同地區薪資標準落差極大。若公司允許遠端辦公，員工在有實際居住與工作事實（超過五十％時間在該地）的情況下，可選擇在薪資標準對應等級較低的地區工作。

在經手過無數企業與跨國人才的簽證案件後，身為一位『路走多了，深知路況如何走』的資深美國移民律師，我想向所有台灣年輕人與雇主說些「長輩話」：千萬不要把H-1B當作留在美國的唯一途徑。

台灣身為美國的「條約國」，企業與人才可以善用E-2條約國投資人簽證；若在跨國公司也有L-1簽證。在綠卡申請上，雇主擔保的EB-2/3白領階級工作綠卡，並未規定必須先抽到H-1B才能申請。只要雇主願意，甚至可以在F-1學生簽證或OPT實習階段就啟動綠卡流程；如有參與研發的半導體工程師、有幫助航空業提升飛行安全的教官或高階技術人才，還能自行申請EB-2 NIW（國家利益豁免）綠卡，無需雇主擔保。

美國求職市場相當殘酷，且多數美國雇主對複雜的移民法規一無所知。台灣人才除了要發揮實力，更應主動跨出舒適圈，在轉換身份前提早與專業律師及雇主進行三方協商，全面盤點簽證與綠卡選項，才是穩健在美國發展的最佳策略。

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