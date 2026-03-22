自由共和國》周鉅原／川普欲課關稅何患無法？

川普運用國際經濟緊急授權法（IEEPA）普遍課徵對等關稅（路透檔案照）

周鉅原／美國紐約市大學經濟系教授

二月廿日最高法院裁決，川普運用國際經濟緊急授權法（IEEPA）普遍課徵對等關稅，引用條文不當，所以無效。隨後川普馬上簽署行政命令，根據貿易法一二二條款對各國普徵十％的關稅，不到廿四小時之後，又提高到十五％．但這項行政命令尚未正式簽署，和美國簽有自由貿易協定的國家如墨西哥加拿大 （USMCA），多明尼克—拉丁美洲的國家（Dominican Republic CAFTA），其中關稅稅率不受到川普這個行政命令的影響。這項決定，使得美國的加權平均關稅從十五．三％ 降低到十三．二％，如果只有十％的關稅則為十一．六％。

除非國會同意延長，貿易法一二二條款有效期限為一五〇天。此外，川普可以對不公平的貿易夥伴，依照貿易擴張法三〇一條款，對一些被鎖定的國家課徵關稅。另外，他也可以基於國家安全的理由，根據二三二條款，對個別產業部門的進口，課徵關稅。事實上，聯邦政府的相關機構已經進行個別產業的調查。只是尚未公布而已。至於三〇一條款，則必須走完行政的流程，經由公聽會之後，鎖定一些國家，進行關稅的課徵。一九三〇年貿易法中的三三八條款，也允許總統對美國貿易有歧視的國家課徵五十％關稅。只是這個法條已有好幾十年未曾使用。

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目前美國已經和歐盟、日本、南韓、台灣、印度以及印尼等國家，達成貿易協定。歐盟表示希望美國遵守貿易協定的承諾。日本則進一步表示，對美國的投資計畫不會改變。

根據瑞士全球貿易警訊（Global Trade Alert）的計算，一二二條款實施之後的關稅稅率，中國為廿九．七％、越南十八．八％、泰國十七．三％， 而在二月十九日簽定貿易協定的印尼要付十六．七％的關稅。比較美國重要的貿易夥伴當中，在一二二條款之下，日本關稅的稅率是十五．三％、韓國為十三．四％、台灣是十三．三％、歐盟十二．五％，而英國則只有十．三％。就如同紐約時報的分析，一二二條款對台灣的影響並不大。

台美之間，就對等貿易所達成的協議 （Agreement on Reciprocal Trade, ART） 以及相關的備忘錄，如果經過國內的法定手續，由立法院審查通過之後，台灣輸美的二〇七二產品，可以免除關稅。另外佔有台灣銷往美國七十六％的半導體以及其相關產品，未來如果美國政府決定依照二三二條款課徵關稅，台灣將享有其他國家所沒有的最惠國待遇。所以對台灣而言，早日完成國內的立法程序，應該是國家利益的最好的選擇。

以至於台灣對美國所承諾的二五〇〇億美金，這本就是台積電全球佈局一部分的計畫，是台積電接近市場，服務客戶的策略。廠商走向國際化，有助於台灣在國際社會的能見度。另外，由政府擔保而由廠商主動策劃二五〇〇億美金的投資，比日本韓國所承諾的投資條件和事先指定的產業，更符合廠商的利益和市場機制，而更為靈活，這是談判隊伍得來不易的一種成果。

二月廿三日由鄭麗君副院長對外的說明會當中，有更詳細的說明，讓社會大眾明白，而不至於以訛傳訛。 更難得的是國發會能夠在四十八小時之內，完成川普這項關稅對我國總體經濟發展可能的影響，做出不同願景的模型測試分析，主要的結論是ART對台灣利大於弊。而且國發會也對個別產業所可能受到的衝擊有詳盡的分析，足見官僚體系的行政效力， 尤其難得的是這項模擬分析是在週末而且是年假期間完成，這種敬業精神和行政效力， 值得嘉勉。

未來川普政府在一五〇天之內，或者說服國會讓一二二條款之下的關稅延長。這個可能，端在未來五個月中，通貨是否穩定？以及通膨對十一月期中選舉的可能影響。一個德國的研究機構 Keil Institute of World Economy 在一份報告中指出二〇二五年前十一個月美國進口當中，只有四％的關稅是由外國的出口商吸納，紐約聯儲銀行的研究報告指出九十％的關稅是由進口商和消費者分攤。如果關稅持續的延長下去，是否加劇通貨膨脹的壓力，有待未來發展。

川普總統能夠否熬過了期中選舉的考驗，也只有等到十一月期中大選才能分曉。過去現任總統的政黨，絕大多數在期中選舉的時候，輸掉了參眾議院的席次。如果持續的關稅讓民生用品的物價上升，選民荷包，愈不值錢，即便關稅可以帶來國家的稅收，討厭川普的票就不會投給共和黨的候選人。如果共和黨丟失了的眾議院目前脆弱多數的的席次，未來兩年很多法案恐怕在國會窒礙難行。川普的霸氣，也將成為強弩之末。

在三〇一條款之下，將針對美國貿易有不公平待遇的特定國家進行調查。完成行政的流程，然後再針對這些國家進行裁定。八〇年代，台灣由於當時對智慧財產保護法，沒有達到美方的期望，而時常心驚膽跳。未來的三〇一條款的調查。也有可能針對對美國貿易順差的國家，在匯率方面動腦筋。所幸二〇二五年十一月十四日，美國財政部與台灣央行發表的聯合聲明中，再次重申：「雙方確認，將避免操縱匯率或國際貨幣體系，以有效防止國際收支調整，或藉此獲取不公平的競爭優勢。」該聲明亦強調，雙方將至少每季公開任何外匯市場干預行動，以及外匯存底與遠期匯率的資料（延遲一季）。這份聯合聲明將消除外界對央行「阻升不阻貶」的指控。相信央行在匯率的問題上，會很小心的操作；至於二三二條款是基於國家安全的理由，對特定的產業課徵關稅。由於台美已經簽訂的ART協定當中已經有了一個最惠國的條款，未來如果美國對特定的產業徵收關稅，台灣不會受到特別的歧視，除非台灣自砸腳根，要求美方重新談判，這將是親痛仇快的舉動。

總而言之，雖然川普天威難測，而且在貿易問題上，斤斤計較，造成很多美國的貿易夥伴懷有高度的不確定感。台美簽訂的貿易協定，至少給台灣在貿易風暴中一個定海神針。這種觀點絕對不是代表筆者支持關稅的保護政策，而是建議台灣朝野人士，在川普關稅的風暴當中，務實的權宜利害得失，尋求出路，在逆境中戰勝逆境，自求多福。

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