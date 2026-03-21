自由廣場》國民黨統治台灣比日本差 是歷史事實

◎ 李欣芬

賴總統日前在「總統直選三十週年」研討會上指出，國民黨政府來台灣後，對台灣人民比殖民統治的日本差。台北市長蔣萬安隔日表示賴總統美化了殖民主義，立委翁曉玲則嗆「賴清德你是台灣人嗎？」

探究世界各國的殖民者，都是為了本國利益榨取殖民地的資源，因此不會有殖民地人民在懷念殖民者的；然而，台灣人民卻懷念起日本殖民呢？主要是因為有了「比較」，發現後來的國民黨統治比起日本來的確差多了！

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其實不單是賴總統有如此看法，半個世紀前筆者念小學時，祖父母便經常懷念日本統治，掛在嘴邊：「日本時代台灣治安好多了，而且官員也不會貪汙這麼嚴重！」一旁的父親則是點頭如搗蒜。

日治時期（一八九五～一九四五）在台奠定了現代化基礎建設，核心包括南北縱貫鐵路、基隆與高雄港擴建、農業水利（如嘉南大圳）、水力發電（如日月潭電廠）以及都市規劃與衛生設施。這些建設服務於日本「工業台灣、農業南洋」政策，雖為殖民本位，卻形成了現代台灣的城鄉雛型與經濟結構。

日人治台最為人稱道的是司法方面，例如台灣那些菁英，對抗日本人要求選舉，都沒事的，頂多被抓去關廿九天（關超過卅天要走東京程序，很麻煩）；然而國民黨來後，判刑最低十年起跳，多數則直接殺了！

固然日本人殖民是為了其本國，同樣的國民黨也出於殖民心態，他們把台灣當成反攻的基地，是暫時地待在這裡的，所以資源都拿去準備反攻，那時軍費佔總預算超過五十％，甚至到七十～八十％，如此怎麼會有經營台灣的想法？

國民黨支持者最愛講的十大建設，是一九七〇年以後才有的，那個時候蔣經國發現反攻大陸已經不可能，因應石油危機才推出了建設，然而台灣沒錢沒技術，還是靠著龐大美援及日本原有的基礎建設上完成的！

凡此種種，可見賴總統「國民黨統治台灣比日本差」的說法是歷史事實！何況，當年國民黨從中國敗逃時，是台灣收留了他們，讓他們有了喘息及安身立命之所，所以是他們該感謝台灣人，而不是厚顏地跟台灣人邀功！

（作者為台灣教授協會會員）

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