自由廣場》藍白軍購未納入／勝過飽和攻擊 台灣需C5ISR及無人機

◎ 劉希文

如果中共攻台，極可能採取飽和攻擊，只有行政院版國防條例一．二五兆軍購能充分防禦；而國民黨版匡列三千八百億、民眾黨版四千億預算上限，都將不足以防守台灣的海疆，因為藍白兩黨版本完全沒有納入C5ISR快速整合敵情即時射控系統、以及大量生產的無人機。

解放軍攻台的飽和攻擊策略，是在短時間內密集動用大量艦艇、飛彈、海空無人機、登陸艦、兩棲部隊，目標在瞬間數量大到超過我方防空與反艦的負荷能力，以至於突破防守、或耗盡守方之彈藥。台灣的因應防禦重點，在於分散式防禦指揮、多層面快速攔截壓制火力；為此，美國要台灣建立C5ISR／IBCS指揮即時射控系統，以及包括廿萬無人機、一千無人艇、彈藥的大量生產線。

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C5ISR即時整合廣大戰場各種不同規格的監測、通訊、偵察、情報資訊來源，呈現出戰場瞬息萬變的敵情圖像給各線指揮官；其中一個系統是IBCS，針對敵情目標，即時找到我方最有效的防禦兵器，並立刻指派最佳的射擊指令。以上系統整合起來，是運用AI 的高速運算，遠超過傳統設備的效率，能夠即時發現敵蹤即時摧毀，因此能夠將解放軍飽和攻擊的攻勢予以有效壓制。

無人機在現行烏俄戰場、美伊戰爭當中，已經顯示出無以倫比的重要性：可以擔任大量的偵察任務，能低成本大量生產，作為誘餌攔截敵方飛彈，並大量消耗敵方機艦；面對飽和攻擊，特別有需要！尤其當台灣被封鎖，台灣內部的生產線可以源源不絕供應戰場對無人機及彈藥的大量需求！

面對解放軍的飽和攻擊，只有行政院版一．二五兆軍購能有效防禦，因為有納入C5ISR／IBCS快速整合指揮射控系統，並能在台生產大量無人機及彈藥。

（作者為英國愛丁堡大學認知科學博士）

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