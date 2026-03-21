自由廣場》藍白是「聯合治理」？ 還是位子分配？

◎ 再米

三月十八日，國民黨與民眾黨公布二〇二六年聯合治理暨地方選舉合作協議，新北、嘉義、宜蘭等地隨即展開整合。表面上看，這比二〇二三年那場破局的藍白合作更像制度化安排；但仔細看內容，提名方式、民調整合、聯合輔選都寫得相當細，真正攸關治理成敗的選後責任，卻仍停留在原則性文字。這正是整份協議最讓人不安之處。

二〇二三年藍白談判不只是合作失敗，而是整個過程幾乎都圍繞在誰讓幾分、誰當正副，政治想像從頭到尾都被位子分配綁住。社會記得的，不是政策如何磨合，而是權位如何計算。如今若再以「聯合治理」為名重啟合作，最先說清楚的就不該是誰能出線，而是選後由誰決策、誰執行、誰負政治責任。

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聯合治理從來不是把兩黨人馬排進同一張名單就算完成。共同政策由誰主導，副市長與局處首長如何產生，重大爭議由誰裁決，政見跳票由誰向社會說明，這些才是治理結構的核心。若協議只把選舉整合寫成細則，把治理責任寫成口號，那麼所謂合作治理，終究只是把選前算計延伸到選後而已。

更現實的是，藍白在二〇二四年國會改選後，兩黨聯手早已左右議程。合作已發生，社會自然要追問：這種合作究竟會不會形成共同承擔，還是只在利益一致時聯手，出事時各自切割？若答案始終含糊，所謂聯合治理就不是責任政治，而是更精緻的分配政治。

民主政治可以結盟，但責任不能拆帳。藍白若真要讓社會相信這不是二〇二三年的翻版，就該先把權責邊界講明白。人民要看的，從來不是位子怎麼分，而是出了問題，誰有肩膀負責。

（作者為退休人士）

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