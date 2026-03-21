自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》藍白是「聯合治理」？ 還是位子分配？

2026/03/21 05:30

◎ 再米

三月十八日，國民黨與民眾黨公布二〇二六年聯合治理暨地方選舉合作協議，新北、嘉義、宜蘭等地隨即展開整合。表面上看，這比二〇二三年那場破局的藍白合作更像制度化安排；但仔細看內容，提名方式、民調整合、聯合輔選都寫得相當細，真正攸關治理成敗的選後責任，卻仍停留在原則性文字。這正是整份協議最讓人不安之處。

二〇二三年藍白談判不只是合作失敗，而是整個過程幾乎都圍繞在誰讓幾分、誰當正副，政治想像從頭到尾都被位子分配綁住。社會記得的，不是政策如何磨合，而是權位如何計算。如今若再以「聯合治理」為名重啟合作，最先說清楚的就不該是誰能出線，而是選後由誰決策、誰執行、誰負政治責任。

聯合治理從來不是把兩黨人馬排進同一張名單就算完成。共同政策由誰主導，副市長與局處首長如何產生，重大爭議由誰裁決，政見跳票由誰向社會說明，這些才是治理結構的核心。若協議只把選舉整合寫成細則，把治理責任寫成口號，那麼所謂合作治理，終究只是把選前算計延伸到選後而已。

更現實的是，藍白在二〇二四年國會改選後，兩黨聯手早已左右議程。合作已發生，社會自然要追問：這種合作究竟會不會形成共同承擔，還是只在利益一致時聯手，出事時各自切割？若答案始終含糊，所謂聯合治理就不是責任政治，而是更精緻的分配政治。

民主政治可以結盟，但責任不能拆帳。藍白若真要讓社會相信這不是二〇二三年的翻版，就該先把權責邊界講明白。人民要看的，從來不是位子怎麼分，而是出了問題，誰有肩膀負責。

（作者為退休人士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書