自由廣場》李貞秀鬧笑話 專業崩解的國會鬧劇

◎ 葉昱呈

台灣俗諺：「毋捌字閣兼無衛生（不識字又沒有衛生）」，用以形容能力與品格雙雙失守之人。對照當前立法院的種種亂象，尤以李貞秀之表現，幾乎成為此諺語最具體的註腳。

所謂「共識」，係指經過討論與辯證後所形成的共同認知，其前提在於程序正當與充分溝通。然而，立法院尚未開會審議提案，何來「共識」？李貞秀於院會提案登記時，竟將「共四案」寫成「共識案」。若僅屬偶發筆誤，尚可一笑置之；然觀察其對議事程序的整體陌生，且當場仍需他人提醒，顯已非單純疏失，而是反映出基本能力之不足。不僅暴露其民主素養之薄弱，更顯示其對代議制度運作邏輯的生疏。

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在此次內政部長拒絕李貞秀質詢事件中，民眾黨不思自我檢討，反以政治操作提出多項譴責案，將矛頭指向依法主持議事之官員與召委。此舉不僅模糊焦點，更呈現明顯的自我矛盾：一方面高舉程序正義之名，另一方面卻容許連基本議事規範都未掌握者擔任提案代表。此種選擇性標準，無異以政治立場凌駕制度原則，進一步削弱國會運作的正當性基礎。

尤有甚者，立法院寶貴的議事時間，竟耗費於此類欠缺公共利益基礎的譴責提案，而重大法案如總預算、軍購案審查卻遭延宕。如此本末倒置，不僅反映政黨運作的失衡，更將形成錯誤示範，導致國會專業門檻持續下修，最終侵蝕整體問政品質與制度信賴。

從法理觀之，立法委員行使職權，應受比例原則與誠信原則之拘束。當能力不足卻仍行使高度公共權力，實質上即可能對公共利益造成不成比例之損害。制度的正當性，建立於能力與責任的對等；一旦兩者失衡，民主運作勢必流於空轉。

李貞秀爭議，已不只是一紙「共識案」笑話，而是對國會專業門檻與民主品質的嚴肅警訊。若藍白仍護航包庇，無異於持續侵蝕制度信任。最終真正形成的「社會共識」，恐是對其專業能力不足的普遍「認證」，及對國會品質下滑的憤怒！

（作者為公務員）

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