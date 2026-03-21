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自由廣場》從「民族團結促進法」 談北京對台的新法律敘事

2026/03/21 05:30

◎ 李其澤

三月十二日，中國全國人大通過「中華人民共和國民族團結進步促進法」，並定於七月起施行。若只把它視為一般民族事務立法，便會忽略其深層的政治訊號：北京正把「中華民族共同體」敘事，從政策話語提升為更高位階的法律框架，而台灣已被明確納入其中。該法開宗明義，將促進民族團結進步、鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設列為立法目的！

與台灣直接相關的是第廿一條第二款。明確提出，要促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，並增進台灣同胞對中華民族的歸屬感、認同感與榮譽感，強化「同屬中華民族、同是中國人」的認識。這不是一般交流表述，而是把兩岸互動放進一套「共同體認同塑造」的法治工程。第四十四條又把「台灣同胞聯誼會」納入相關工作的執行體系，意味著涉台工作不再只是政策或統戰安排，而獲得更明確的法律依據。

更值得警惕的是那些未寫出台灣、卻可能被延伸適用的規定。該法多次提到維護國家統一、反對分裂，並對「民族分裂活動」及境外組織、個人破壞民族團結、製造民族分裂的行為設下追責基礎。從法理上看，這為北京日後把台灣相關言論、組織、交流活動，甚至海外倡議，納入更寬泛的「反分裂」與「共同體秩序」框架，預留相當大的解釋空間。

若放回近年政策脈絡，就更能看出其方向性，核心就在於把「鑄牢中華民族共同體意識」制度化、法律化。這說明北京對台論述正發生變化：從過去較集中於「反獨促統」「一個中國」等主權與統一話語，逐步擴展為「中華民族共同體」的法律話語。也就是說，北京試圖把台灣問題從單純的主權爭議，重新定義為「共同體內部秩序」與「民族認同建構」的問題。

從北京角度看，至少有三目的：其一，提升涉台政策的法理整合度，使兩岸融合、文化連結、教育敘事與反分裂主張，不再只是政治口號，而被包裝為國家法律；其二，把台灣更深嵌入中國內部治理框架，使對台工作與教育、宣傳、網路治理和群團系統形成聯動；其三，在兩岸與國際局勢持續緊張下，為未來更強硬的解釋與執行保留空間。

但問題也在這裡。法律可以強化控制力，卻未必自然帶來認同。因此，這部「民族團結促進法」對台灣最重要的意義，不在於它立刻改變了什麼，而在於它確認了一個趨勢：北京正以法律形式，持續推進對台灣的共同體敘事與規範吸納。未來兩岸競爭，不只在軍事、外交與經貿領域，也將更明顯體現在法律定義權與身份敘事權的爭奪上！

（作者為彰師大副教授）

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