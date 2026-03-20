自由廣場》當律師遭施暴 被掌摑的司法尊嚴

◎ 江榮祥

林姓女子開庭時威脅多名律師，更於庭後尾隨毆打。案經台中地院公開審理，台中律師公會吳中和理事長到場旁聽，竟遭林女掌摑。

按聯合國《關於律師作用的基本原則》明定不得因律師執行業務而將其與被告同視；國家應確保律師完整執行業務而不受恐嚇、妨礙或不當干涉；當律師因執行業務而受威脅時，國家應充分保障其安全。

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我國律師執行職務受難，近有黃政雄律師在法院車道遭對造開車撞死；巨克安律師於開庭後遭對造踹踢致死；游淑惠律師陪同點交房屋遭縱火致死。吾輩悲慟同道犧牲，可參照《醫療法》及《社會工作師法》相關條文，倡議於《律師法》增訂：以強暴、脅迫、恐嚇等非法方法妨害律師執行業務者，論罪科刑。

縱修法未及，依現行法院安全維護措施，實足以制止此等脫序行為。特別是林女在院內屢犯傷害、公然侮辱、恐嚇等罪，法警應依法逮捕。豈料法院全程無作為，承審法官更因林女失控而裁定改採不公開審理。惟，《法院組織法》所定得不予公開審理者，應係案件事實有妨害國安或公序良俗之虞，而非當事人脫序失控。由於該院長期失職縱容林女一再對律師施暴，此舉顯然欲蓋彌彰。

這一巴掌，是打在司法尊嚴上！

（作者為執業律師、全律會司改會主委）

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