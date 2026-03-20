自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》當律師遭施暴 被掌摑的司法尊嚴

2026/03/20 05:30

◎ 江榮祥

林姓女子開庭時威脅多名律師，更於庭後尾隨毆打。案經台中地院公開審理，台中律師公會吳中和理事長到場旁聽，竟遭林女掌摑。

按聯合國《關於律師作用的基本原則》明定不得因律師執行業務而將其與被告同視；國家應確保律師完整執行業務而不受恐嚇、妨礙或不當干涉；當律師因執行業務而受威脅時，國家應充分保障其安全。

我國律師執行職務受難，近有黃政雄律師在法院車道遭對造開車撞死；巨克安律師於開庭後遭對造踹踢致死；游淑惠律師陪同點交房屋遭縱火致死。吾輩悲慟同道犧牲，可參照《醫療法》及《社會工作師法》相關條文，倡議於《律師法》增訂：以強暴、脅迫、恐嚇等非法方法妨害律師執行業務者，論罪科刑。

縱修法未及，依現行法院安全維護措施，實足以制止此等脫序行為。特別是林女在院內屢犯傷害、公然侮辱、恐嚇等罪，法警應依法逮捕。豈料法院全程無作為，承審法官更因林女失控而裁定改採不公開審理。惟，《法院組織法》所定得不予公開審理者，應係案件事實有妨害國安或公序良俗之虞，而非當事人脫序失控。由於該院長期失職縱容林女一再對律師施暴，此舉顯然欲蓋彌彰。

這一巴掌，是打在司法尊嚴上！

（作者為執業律師、全律會司改會主委）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書