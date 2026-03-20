自由廣場》 太陽花12年後 黃國昌的「超速」與「失速」！

◎ 林志翰

當「超速仔」（諧音臭俗仔）被王義川、呂捷等人公開嘲諷，更被立委林淑芬在國會殿堂痛批時，民眾黨主席黃國昌卻輕描淡寫地表示「根本不知道那是什麼意思」。這句「不知道」，我們可從心理學與政治光譜的演變，拆解這場政治羅生門。

首先，政治人物的「不知道」可從兩種心理模式解讀。其一是「高姿態的防衛機制」，面對貶損自我價值的攻擊，主體會啟動「否認」或「選擇性忽略」。黃國昌稱「沒精神處理」，正是為了維持其「理性、菁英」的虛幻自我設定。其二是「政治公關操作」，透過展現冷漠無知，將攻擊者塑造成「無理取鬧」，藉此剝奪批評的正當性，將焦點轉移到「對手只會人格毀滅」的框架中。

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其次，若將時間軸拉長，黃國昌的政治路徑展現劇烈的「人格分裂」與角色轉變。二〇一四年的他，形象建立在對抗威權與捍衛本土民意；然而，隨著政治現實與權力慾望的催化，他走向了極端的實用主義。

他在二〇一六年曾信誓旦旦地說，「不要懷疑我要消滅中國國民黨的決心」。如今卻與國民黨如膠似漆，甚至不惜被譏諷為藍營政客的跑堂小弟。

「昨是今非」的言行，同樣展現在「柯文哲貪汙案」的態度上。當柯涉案爆發時，黃國昌曾公開宣示，「柯文哲如果有拿了不該拿的錢，不要懷疑，我一定第一個跳出來批判他。」但隨著違法亂紀的事證越爆越多，他卻悶聲不吭，轉而攻擊司法與媒體。

從心理學角度來看，為合理化這些徹底背叛過去信仰的行為，他必須啟動強烈的「認知失調」防禦機制，透過不斷重構敘事核心、將司法或媒體描繪成最大迫害者，來掩飾自己對權力的妥協與雙重標準。

最後，黃國昌一定知道「超速仔」的意思，他的否認所折射出的，正是他當前所面臨的政治困境。他試圖用菁英姿態來抵禦草根的嘲諷，用戰術上的結盟來掩蓋理念價值的迷失，更讓「學者從政」變成了一場不堪入目的政客現形記。

太陽花十二年過去，黃國昌一路走來確實不斷「超速」前進，但同時也面臨了價值的全面「失速」。在這場權力的狂飆之中，他所選擇性遺忘的，絕不只是一個網路諧音梗，還有當年那個站在街頭、與草根群眾毫無隔閡的的自己。

（作者為國中教師）

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