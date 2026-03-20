自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》 太陽花12年後 黃國昌的「超速」與「失速」！

2026/03/20 05:30

◎ 林志翰

當「超速仔」（諧音臭俗仔）被王義川、呂捷等人公開嘲諷，更被立委林淑芬在國會殿堂痛批時，民眾黨主席黃國昌卻輕描淡寫地表示「根本不知道那是什麼意思」。這句「不知道」，我們可從心理學與政治光譜的演變，拆解這場政治羅生門。

首先，政治人物的「不知道」可從兩種心理模式解讀。其一是「高姿態的防衛機制」，面對貶損自我價值的攻擊，主體會啟動「否認」或「選擇性忽略」。黃國昌稱「沒精神處理」，正是為了維持其「理性、菁英」的虛幻自我設定。其二是「政治公關操作」，透過展現冷漠無知，將攻擊者塑造成「無理取鬧」，藉此剝奪批評的正當性，將焦點轉移到「對手只會人格毀滅」的框架中。

其次，若將時間軸拉長，黃國昌的政治路徑展現劇烈的「人格分裂」與角色轉變。二〇一四年的他，形象建立在對抗威權與捍衛本土民意；然而，隨著政治現實與權力慾望的催化，他走向了極端的實用主義。

他在二〇一六年曾信誓旦旦地說，「不要懷疑我要消滅中國國民黨的決心」。如今卻與國民黨如膠似漆，甚至不惜被譏諷為藍營政客的跑堂小弟。

「昨是今非」的言行，同樣展現在「柯文哲貪汙案」的態度上。當柯涉案爆發時，黃國昌曾公開宣示，「柯文哲如果有拿了不該拿的錢，不要懷疑，我一定第一個跳出來批判他。」但隨著違法亂紀的事證越爆越多，他卻悶聲不吭，轉而攻擊司法與媒體。

從心理學角度來看，為合理化這些徹底背叛過去信仰的行為，他必須啟動強烈的「認知失調」防禦機制，透過不斷重構敘事核心、將司法或媒體描繪成最大迫害者，來掩飾自己對權力的妥協與雙重標準。

最後，黃國昌一定知道「超速仔」的意思，他的否認所折射出的，正是他當前所面臨的政治困境。他試圖用菁英姿態來抵禦草根的嘲諷，用戰術上的結盟來掩蓋理念價值的迷失，更讓「學者從政」變成了一場不堪入目的政客現形記。

太陽花十二年過去，黃國昌一路走來確實不斷「超速」前進，但同時也面臨了價值的全面「失速」。在這場權力的狂飆之中，他所選擇性遺忘的，絕不只是一個網路諧音梗，還有當年那個站在街頭、與草根群眾毫無隔閡的的自己。

（作者為國中教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書