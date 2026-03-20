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自由廣場》台灣生技寫新頁 高端疫苗成功進軍海外

2026/03/20 05:30

◎ 劉哲瑋

台灣生技產業在國際市場迎來重大突破，高端疫苗自主研發的腸病毒七十一型疫苗「恩穩健」（Envacgen），正式取得越南藥品管理局核發的上市許可證。這不僅是高端在海外市場奪下的首張門票，更是當地首款獲准上市的腸病毒疫苗。高端寫下了台灣自研疫苗進軍國際市場的首例，象徵台灣生技研發實力具備跨國輸出的競爭力！

然而，這支疫苗的誕生，背後承載著台灣一段沉痛的歷史記憶，一九九八年夏天，腸病毒七十一型在台大流行，其中重症達四〇五位，奪走七十八名幼小生命，重症致死率高達十九．三％。為守護下一代，國衛院啟動研發計畫，由高端接手後續臨床試驗與商業化開發。這款疫苗緣自台灣過去痛苦的歷史，其研發動機高度體現了公衛防疫的使命感，目標是確保當年的悲劇不再於任何孩子身上重演。

高端疫苗在研發過程中，採取前瞻的國際策略。其第三期臨床試驗採「台、越合作」的多國多中心模式，在腸病毒高流行區進行實測。根據發表於全球頂尖醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）的數據顯示，該疫苗保護力接近一〇〇％，在追蹤期間接種疫苗組無人感染；此外，實驗受試者包含二個月至六個月大的幼嬰，是目前全球唯一針對該小月齡族群提供完整數據的疫苗。因此，越南政府會給予該款疫苗上市許可證，證明高端的研發與研究實力強勁！

然而，如此優秀的企業，在武漢肺炎流行期間卻遭受政黨政治的猛烈抹黑，例如抹黑接種高端疫苗無效、政府官員貪瀆…等，然而高端以實際行動證明其國際公信力：二〇二三年高端與世界衛生組織、藥品專利聯盟達成協議，無償放棄新冠疫苗專利並技轉給世衛，創下全球首例。試問，若疫苗無效，世衛何須與其簽署技轉協議？

回顧台灣生技史，從宇昌案、浩鼎案到如今的高端，每當本土研發展露頭角，往往伴隨著政治干預與抹黑。幸而，科學數據終將證明一切，高端腸病毒疫苗在越南的成功，是對過去抹黑最有力的反擊。當我們看到台灣自研的疫苗能跨海守護他國兒童時，政府與社會更應反思，如何保護這些在國際發光發熱的本土產業，而非任由政治口水淹沒了科研人員的血汗結晶。（作者為教師）

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