自由廣場》中東緊張 台灣須加快節能應變！

◎ 張瓊婷

面對中東戰事，除感到戰火無情，最迫切的是面臨可能斷炊的石油天然氣等能源供應，及大幅飆升的能源價格。在儲油與天然氣設施不斷受到轟炸，和荷姆茲航線雖已放行但成本墊高下，身為能源重度依賴進口的小島，再不及時大幅節能，恐怕來不急。

原油價格從春節的每桶六十餘美金，到近日破百，阿曼石油更破每桶一五〇美金，原油價格在戰事未見停歇之際逼近三倍。台灣即使透過電價凍漲以緩民生物價上升，進口能源所付出的費用成倍加疊，總還是以台灣人的錢支付，屆時恐需以排擠其他政府支出為代價。

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更糟的是，萬一能源進口量大幅減少呢？以天然氣僅十一天的存量為例，面對供應極為不確定下，相當吃緊。與此同時，台灣面對水情可能吃緊的情況下，已對相關區域發布減壓供水之燈號。但眼見岌岌可危的油電供應，卻未見節電、限電等措施，及公私部門自制用電之因應行動。

政府部門、學校機關團體、家庭等單位能做的其實很多。例如關掉宣傳用螢幕等非急需之設備、檢視待機裝置能否於長時間不用時關掉、增加空氣流通以減少對冷氣之依賴、部分可以自然光代替需電力之燈光、以增加戶外活動代替室內活動等。

據經歷一九七〇年代能源危機的長輩所述，當時甚至做到隔盞街燈才亮…我們再不及時大幅節能，恐怕到炎夏恐再面對限電、停電之苦。

（作者為中山大學公共事務管理研究所教授兼所長）

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