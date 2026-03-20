自由廣場》封鎖荷姆茲海峽？ 台灣的能源與航運戰略

◎ 饒瑞正

近期中東局勢升高，國際社會出現伊朗封鎖荷姆茲海峽的言論。這條海峽位於伊朗與阿曼之間，連接波斯灣與阿曼灣，是全球最重要的能源海上通道之一。全球約五分之一的海運石油需經此航道運輸，因此任何封鎖威脅都可能對全球能源市場與國際航運秩序造成重大衝擊。

然而從國際法角度觀察，荷姆茲海峽並非任何沿岸國可以任意控制或關閉的海域。依據聯合國海洋法公約的規定，像荷姆茲海峽這樣連接兩個公海或專屬經濟海域並被國際航行廣泛使用的水道，被稱為「用於國際航行的海峽」。對此類海峽，國際法建立了「過境通行權」（transit passage）制度，其核心精神是確保國際航運不中斷。各國船舶與飛機均得持續且迅速地通過海峽，而沿岸國原則上不得任意阻礙或暫停通行。即使海峽海域多落在沿岸國領海範圍內，其航道仍具有高度的國際公共性。

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沿岸國固然可以基於航行安全或環境保護制定必要規範，例如設置航道分離制度或污染防制措施，但前提是不得妨礙過境通行，也不能以行政措施變相封鎖海峽。國際海洋法正是透過此制度，在沿岸國主權與全球航運公共利益之間取得制度平衡。

有學者提出，如果發生武裝衝突，海峽是否仍必須維持通行？在此情況下，確實會涉及海上武裝衝突法的適用。然而多數國際法觀點仍認為，即使在衝突情境下，國際海峽的基本通行性原則仍應維持，只是在必要範圍內可採取有限的安全管制措施，而不應將全球能源與航運命脈完全關閉。

對高度依賴海運能源的台灣而言，荷姆茲海峽的安全具有直接影響，其中相當比例需經此航道，一旦航道受阻，將直接衝擊能源供應與經濟穩定。因此，我國在政策上可從三個面向加強因應。首先是提升能源供應韌性，包括提高戰略儲油與天然氣安全存量、分散能源來源，以及持續推動能源轉型，以降低對單一航道的依賴。

其次是強化航運風險管理能力。台灣航運業在全球航運體系中具有重要地位，政府應與航運業者建立更緊密的資訊共享與風險管理機制，例如航道安全資訊交換、航線調整預案與保險風險分散措施，以提升航運體系的整體韌性。

第三是支持國際航行自由原則。雖然台灣並非聯合國會員，但我國長期遵循聯合國海洋法公約所體現的海洋法秩序。透過與理念相近國家合作，共同支持航行自由與海上交通安全，有助於維護全球海峽通行秩序。

荷姆茲海峽是維繫全球能源與航運體系用於國際航行的海峽。面對可能升高的地緣政治風險，台灣可扮演關鍵角色，更宜結合航運優勢與國際合作，建立更具韌性的海洋戰略！

（作者為海洋大學海洋法律研究所教授）

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