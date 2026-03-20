自由廣場》華勒沙談的是台灣自主 不是統一劇本！

◎ 不孝

有紙媒社論以〈華勒沙諍言 台灣的統一方案〉為題，彷彿波蘭前總統華勒沙已替台灣開出兩岸統一路徑。值得警覺的，不是有人主張統一，而是明明包含和平、反共與台灣自主選擇的完整談話，被抽出最有利於特定立場的一段，包裝成國際名人替統一路線背書。

華勒沙在玉山論壇發言中，確曾提到民族團結、和平等抽象原則，也提到台灣可提出更好的解答。但他之後受訪與在總統府談話時，同樣清楚強調，台灣要自己思考、自己選擇，任何方案都不該由外界替台灣決定。把前段放大、把後段消音，這不是完整轉述，而是先有結論，再回頭拼接材料。

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真正該警惕的，其實是部分媒體處理國際訊息的方式。只要名氣夠大、頭銜夠響，就能被拿來替既定論述加持；只要一句話可供延伸，就能被抽離脈絡，改寫成另一套政治故事。這種操作侵蝕公共討論最基本的誠信，也讓讀者看到的是被剪裁過的答案。若連一位長年對抗共產體制的國際民主象徵，其談話都能被任意重組，那麼台灣前途的討論就不再是觀點競爭，而是比賽誰更會偷換前提。

台灣需要的，不是媒體替社會預設結論，再借國際人物之口回頭驗證；需要的是把話說完整，把立場攤開，把選擇權留給台灣人民。華勒沙真正提醒台灣的，從來不是某種「統一方案」，而是台灣的未來只能由台灣自己決定。

（作者為退休人士）

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