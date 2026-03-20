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自由廣場》不容「南韓」矮化 談國格保衛戰

2026/03/20 05:30

◎ 魏思源

南韓政府自去年二月推行電子入境卡（K-ETA）系統以來，本意是提供旅客數位通關的便利，然而對台灣旅客而言，這份便利卻是以國格遭到矮化為代價。在該系統的國籍與出發地選項中，台灣持續被標註為「中國（台灣）」（China （Taiwan））。儘管我國外交部多次表達嚴正抗議，韓方卻長期以系統管理或技術問題為由敷衍塞責。這種在民主盟友間罕見的消極態度，不僅是對台灣主權標示的不尊重，更是對雙方共享民主價值的諷刺。

長期以來，台韓在半導體產業鏈與民間觀光往來極為密切，首爾當局在國際場合多次強調區域穩定與法治原則，試圖展現大國風範。然而，在處理入境系統標示這類攸關國家尊嚴的行政細節時，卻顯露出其在現實政治壓力下的立場傾斜。當美、歐等先進民主國家紛紛修正對台稱謂，致力於將台灣與中國區隔之際，南韓卻在數位系統中開倒車，這不僅損害了台灣人的情感，更是在國際視聽中散布錯誤的政治信號，默認了威權國家對民主台灣的非法主張。

面對韓方的傲慢，我國應對方式不應流於軟弱。官方一度建議國人「改填紙本入境卡」以避開錯誤標示，這種做法無異於退縮與自欺欺人。政府的首要責任應是守護國格與尊嚴，而非要求國民回頭使用過時的紙本來迴避政治打壓。對於數位時代的旅客而言，尊嚴與便利不應是二選一的難題。政府若長期採取「口頭抗議、實質吞下」的消極態度，只會讓對方看輕我國維護主權的意志，進而導致更多國際場合的持續矮化。

欣見外交部近日終於展現不容妥協的堅定立場，向韓方發出三月底前更正的最後通牒。這股捍衛立場的意志不應僅止於言詞，更需有具體的「對等反制」措施作為後盾。外交的基礎在於對等與尊重，若韓方堅持不改，我國對等的電子入國系統也應同步調整對韓方的標示，並考慮在觀光交流及經貿推廣上施加相應壓力。唯有讓對方感受到不尊重台灣主權將帶來實質代價，才能換取國際間真正的對等與尊重。

尊嚴，終究得靠自己努力爭取。身為升斗小民，政府若能展現捍衛國格的風骨，人民自然會全力支持。從今天開始，我也改稱其為「南韓」，不再客氣。我是老百姓，只要政府願意為了國家主權硬起來，政府怎麼說，我就怎麼做！

（作者從事資訊業）

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