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社論》「疑國民黨論」是現在進行式

2026/03/20 05:30

鄭麗文正把國民黨帶往紅統的窄路，百年老黨何去何從，這個「疑國民黨論」正在黨內外發酵中，就怕受到牽累而要一起沉淪、沉船。（資料照）鄭麗文正把國民黨帶往紅統的窄路，百年老黨何去何從，這個「疑國民黨論」正在黨內外發酵中，就怕受到牽累而要一起沉淪、沉船。（資料照）

執意推動赴中盼與中國領導人習近平見面的國民黨主席鄭麗文，預告上半年將完成「鄭習會」，時間落在四至六月間，並指可恢復中客、中生來台榮景，對國民黨年底選舉是大利多。此話引發爭議，發言系統多次被追問為何是「大利多」。黨內要角則有不同反應，傳遞不以為然政治訊號。不同於壓寶中國，台中市長盧秀燕選擇訪美，並指此行肩負溝通、化解國民黨內「疑美論」的任務，意在言外。國民黨前主席朱立倫子弟兵直言，希望鄭麗文「造成的結果」能對國民黨加分。去年十月就任黨主席至今，鄭麗文正把國民黨帶往紅統的窄路。民眾多有質疑，黨內亦是疑惑，百年老黨何去何從，這個「疑國民黨論」，正在黨內外發酵中，就怕受到牽累而要一起沉淪、沉船。

近日引發關注，還包括前總統馬英九聲明馬英九基金會前執行長蕭旭岑與另一位「前員工」在二月底完成離職，並指該兩人言論及行為不能代表基金會與馬英九的立場。由於蕭旭岑在馬英九身邊多年，被認為是馬的「代言人」。馬英九親中爭議言行不斷，被鄭麗文延攬為國民黨副主席的蕭旭岑，有過之而無不及。為了反對軍購案，還譏稱美國在台協會處長谷立言在國務院體系裡「只比科長大一點」。還倨傲稱他訪中時，所見的國台辦主任宋濤是部長級、政協主席王滬寧是正國級。反美媚中，社會撻伐。馬的大動作「切割」，傳出是「某位近馬人士」建議不能讓個別人士成為馬在對岸的代言人，馬才發此聲明。由此看出，蕭旭岑以黨副主席身份游走國共之間，還帶團赴中為未來「鄭習會」鋪路。馬刻意「自清」，或有馬自家陣營內爭奪主導權等因素。而不可諱言，鄭大剌剌投向中國，馬恐怕也不認要照單全收。

再看鄭麗文所謂「恢復中客、中生來台榮景，對國民黨年底選舉是大利多」說法，不過是想把馬執政時的錯誤政策，複製貼上，難怪黨內敬謝不敏。回顧那八年，就是因為國民黨政府對中國只有門戶洞開，導致民眾對紅色勢力日益滲透的憂慮與反彈，才失去政權。從北京促統大業來說，那確實是「榮景」，對國民黨選情，顯非「利多」。接續的蔡英文政府，遭遇中共取消中客與中生等脅迫手段，台灣主流民意則強力支持我們避開風險，脫中面向世界。現在的賴清德政府走著同樣的國際化道路，台灣也獲友盟更多的重視，厚植國力並強化自身安全。今年是太陽花學運十二週年，當年反兩岸黑箱、反服貿協議為台灣社會普遍認同，要求擺脫中國，鄭現卻要重回中國綁定。這對我們是倒退，但對中共，則可主導對台操弄，是前進，是利多。政治語言表面正向，但主體客體不同，相互易位，境況是天壤有別。

事實上，如果對國民黨真的是選舉利多，鄭麗文便不該急於想在上半年完成「鄭習會」。更接近今年十一月九合一大選時再登場，豈非更佳？鄭自悖之語，凸顯窮於個人算計。鄭從未代表國民黨勝選過，六萬多黨員票，卻一躍掌舵黨機器，要想內部服眾，甚至競逐大位，「習近平加持」，或是最快的旁門捷徑。但這招親中險棋，對整個黨乃至瞄準年底選舉的藍營政治人物，是票房毒藥，紛紛與鄭「做出區隔」。例如賴政府提出的一．二五兆元國防特別預算案，鄭麗文代表的黨中央，從原先一味杯葛反對，到黨版三八〇〇億元，仍遭質疑是在阻擋主要軍購案。黨內其他實力派則主張至少加倍至八〇〇〇多億元，甚至對美軍購的金額都應予支持，明顯與鄭麗文不同調。

對於鄭麗文為首的黨中央，社會浮現「疑國民黨論」，質疑這個黨正在拖累台灣。國際友人包括美國重量級參、眾議員曾以公開信函，指責在野黨擋軍購。國民黨人雖對「鄭中央」，有所切割或自清，但只做半套。看似道不同，卻無任何翻轉或改變這條政治歧路的應對做法。盧秀燕即便訪美傳達不同路徑，但如果所帶出立委子弟兵，罵歸罵，依舊支持代表鄭麗文意志的「縮水版」，恐淪為兩面手法。同樣，那些表達應提出更高軍購金額的藍委，如果仍接受這備受抨擊的「閹割版」，也會被批評只是虛晃一招。這個「疑國民黨論」，鄭麗文或是根源，但其他黨內要角，縱然意見有不同，卻顯得蒼白無力。鄭的有恃無恐，藍營諸多政客亦是幫襯者、推波助瀾者。紅色勢力注入百年老黨，這個黨的參與者，都沒有資格說自己是政治無辜者。

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